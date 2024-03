Megtörte a csendet Szoboszlai edzője: őszintén beszélt a jövőjéről

Minden futballszurkolót meglepett Jürgen Klopp váratlan bejelentése, amikor közölte, hogy a szezon végén távozik a Liverpooltól. Az angol csapat menedzsere döntését azzal indokolta, hogy kifogyott az energiából.

Szoboszlai Dominik edzője optimista a Liverpool jövője kapcsán Fotó: AFP

A német szakember mellett távoznak segítői, Pepijn Lijnders, Peter Krawietz és Vitor Matos is. Jürgen Klopp most a folytatásról beszélt és azt is elárulta, hogy hogyan látja a Liverpool jövőjét.

Abszolút. A klub nagyon jó időszakát éli, nagyon jó helyen van a csapat

- nyilatkozta a vezetőedző Sparta Praha elleni Európa Liga találkozót megelőzően, majd így folytatta:

− Természetesen a szurkolók ezt csak a szezon végén fogják értékelni, és megnézik, hogy mit is értünk el valójában, de a jövőre nézve ez nem annyira fontos. Amit elértünk, az a mának szól.

Jürgen Klopp kifejtette, hogy a jövő szempontjából az a fontos, hogy mennyire jó a csapat, a játékosok, a struktúra és mennyire jó a szervezettség. A vezetőedző megjegyezte, hogy ebből fakadt az optimizmusa, hogy ez egy elég jó pillanat a csapatnál.

A menedzser elárulta, hogy júniusban csatlakozik a klubhoz Michael Edwards, aki a sportigazgatói posztot fogja majd betölteni. Klopp megerősítette, hogy máris konstruktív beszélgetést folytatott vele és egyeztettek arról, hogy miben kéne változtatni a jövőben.

Már többször mondtam, hogy a lehető legjobb helyen szeretném látni a klubot, miután távozom, szóval mindent meg fogok tenni a klub sikereiért, amíg itt vagyok. Utánam ezt másoknak kell megtenniük, és őszintén szólva ez a legjobb megoldás

- idézi a német szakember szavait a Mirror.