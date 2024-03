„A kisfia társaságban pihent" - Türelemre intik a sérült Szilágyi Áront

A vasárnapi, a németek elleni Világ Kupa-csapatviadal első mérkőzésén 3-1-s vezetésénél combhajlítóizom-húzódást szenvedett Szilágyi Áron számára most az első számú jelszó: türelem. Az efféle panaszoknál ugyanis szigorúan ki kell várni azt az időpontot, amikor az orvosok jelzik a teljes gyógyulást. Ha ugyanis egy sportoló korábban folytatja az edzésmunkáját, az balszerencsés esetben részleges izomszakadáshoz is vezethet. Amint arra Decsi András, férfi kardvívó-válogatottunk szövetségi kapitánya emlékeztetett, Szilágyi jobb combja az úgynevezett akció-kitörésnél meghúzódott, és egy ödéma fedezhető fel a sérült részen, amit az ultrahang kimutatott.

Fotó: Árvai Károly

Kedden odahaza családtagjai, így kisfia társaságában pihent

– nyilatkozta Decsi. - Az orvosi diagnózisból fakadóan egy-két hét kimarad olimpiai felkészüléséből. Ami talán nem is baj, hiszen szüksége van rövid lélegzetvételnyi szünetre. Szerdán ismét vizsgálat esedékes a Sportkórházban. A kezelést követően csapattársaival együtt ő is ott lesz azon az értékelésen, amelyet jómagam tartok a most véget ért Világ Kupa-sorozat kapcsán.