Milliárdokat bukott, mégis Ronaldo kastélyában él a világbajnok Pogba

Paul Pogba tavaly nyáron bukott meg egy doppingvizsgálaton, most kapott ezért négy évre eltiltást. A büntetés folyományaként munkaadója, a Juventus 99,7%-os fizetéscsökkentéssel sújtotta. Eddig évi 10 millió eurót (4 milliárd Ft) keresett, ezek után kénytelen lesz havi 2000 euróból (786 ezer Ft) megélni, ráadásul a torinói klub várhatóan felbontja a szerződését. Amennyiben jövedelmező szponzorai is elhagyják, nélkülözés vár rá.

Sokáig nem láthatjuk Pogbát Fotó: AFP

A La Gazzetta dello Sport értesülései szerint a játékos és felesége, Zulay, továbbá három gyermekük társaságában a Juventus egykori játékosának, Cristiano Ronaldónak a kastélyában élt - írja a Daily Mail.

A játékos tavaly augusztusban megbukott egy doppingteszten, az Udinesében 3–0-ra megnyert bajnokin cserejátékos volt, ennek ellenére doppingkontrollra kötelezték. Bűnösségére fény derült, a szervezetében található tiltott anyag a DHEA. Noha B-mintája vizsgálatát kérte, ám októberben az is pozitív eredményt hozott, viszont továbbra is azt állítja: fogalma sincs arról, hogyan került a tiltott szer a szervezetébe. Öt hónapig várt ítéletére, s miután végleg eltiltották, a torinói klub még az edzőpályáiról is kitiltotta.

Pedig 2016-ban úgy tűnt, a lába előtt hever a világ, miután akkori rekordnak számító 89,3 millió fontért (41 milliárd Ft) csatlakozott a Manchester Unitedhez. Hat év Old Trafford után úgy döntött, a Juventusnak ír alá, Torinóban azonban számos sérüléssel küszködött.

Mi a DHEA?

A DHEA-t öregedésgátló terápiaként és a fizikai teljesítmény javítására, depresszió és a menopauza tüneteinek kezelésére is használják. Szintetikus változata tabletta, kapszula, por, helyi krém és gél formájában kapható.