„Megöli a játékosomat” – Klopp durván kikelt magából a csúcsrangadó után

John Stones góljával az első félidőben megszerezte a vezetést a Manchester City a Liverpool elleni csúcsrangadón az angol labdarúgó-élvonal 28. fordulójában. A második félidő elején azonban Alexis Mac Allister büntetőből egyenlített, újabb találat pedig nem született. Az 1-1-es döntetlennel végződő találkozó nem múlt el balhé nélkül.

Jérémy Doku belépője után reklamált hevesen Jürgen Klopp / Fotó: AFP

A 98. percben a manchesteri tizenhatoson belül Jérémy Doku ugyan hozzáért a labdához is, de egyben hasba is talpalta Mac Allistert. Azonban Michael Oliver játékvezető nem ítélt tizenegyest, és a videóbírós szobából sem szóltak neki, hogy meg kéne néznie a felvételt. A Pool vezetőedzője, Jürgen Klopp nem is rejtette véka alá a véleményét, amikor erről az esetről kérdezték.

„A pálya minden pontján ez 100 százalékos szabálytalanság és sárga lap. Állítólag eltalálta a labdát, de ezt csak azért tudta megtenni, mert ott volt a lába. De ha nem lett volna ott a labda, ezzel a mozdulattal megöli [Mac Allistert] – a lába helyzetétől függetlenül. Ez ilyen egyszerű” – nyilatkozta a Sky Sportsnak Jürgen Klopp, amit az Origo szemlézett.

Szerintem a Föld minden futballszerető embere szemében ez tizenegyes volt.

A döntetlen azt jelenti, hogy a Liverpool egy ponttal maradt a tavalyi bajnok előtt, azonban az első helyét elvesztette, a nagyszerű formában játszó Arsenal (64 pont) ugyanis a jobb gólkülönbségével átvette a vezetést. A Liverpool a legközelebb csak március 31-én lesz érdekelt a Premier League-ben, ezen a hétvégén FA-kupa találkozókat rendeznek, utána pedig válogatott szünet következik. Szoboszlai Dominikék március 14-én, csütörtökön a Sparta Prahát fogadják az Európa-ligában, ezt követően vasárnap a Manchester United otthonában játszanak FA-kupa negyeddöntőt.