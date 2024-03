Lecsapott Szoboszlai Dominik - videó

A Sparta Praha ellen kezdte meg szereplését az Európa-liga nyolcaddöntőjében az angol Liverpool. Szoboszlai Dominik az 51. percben állt be csereként, és a 94. percben egy hatalmas cseh hibát követően gól szerzett. A védő elvesztette a labdát, amire lecsapott a magyar válogatott csapatkapitány, egy remek szóló után pedig a hálóba lőtte azt. Előtte egyébként egy gólpasszt is adott Mohamed Szalahnak, de a VAR érvénytelenítette a találatot. A Liverpool egyébként így is magabiztosan, 5-1-re nyert a Sparta Praha otthonában.

Szoboszlai Dominik gólját ide kattintva tudod megnézni!