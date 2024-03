Hamilton milliárdos csodái, erre költi a pénzét a Forma-1 sztárja

A Mercedes F1-es pilótájaként Lewis Hamilton számos konstruktőr közúti modellje közül válogat, a hétszeres világbajnok a pályán kívüli csúcskategóriás négykerekűek tömkelegét részesíti előnyben. Egy 2020-as interjúban megjegyezte, „a bankok manapság nem csinálnak hülyeséget”, ezért elhatározta, hogy a pénzét autókba fekteti, így a garázsában mindig láthatja azokat.

Semmit sem tudok a borról, nem sokat a művészetekről. Amit igazán tudok, azok az autók, ezért különös figyelmet fordítok rájuk

– vallotta be.

Autógyűjteményének értéke 27.8 millió font (csaknem 13 milliárd Ft), amivel messze felülmúlja versenypályás riválisát, Max Verstappent, Lando Norrist és George Russellt. A Daily Mail is kiemelte, autóit értékes befektetésnek tartja.

Íme néhány maszek kocsija mutatóba:

Mercedes-AMG ONE – 2,1 millió font (970 millió Ft)

2023 elején vette át, a konnektorról tölthető hibridet a konstruktőr F1-es autói ihlették azzal a szándékkal, hogy megismételjék a versenynapi érzést a közúton.



Mercedes-AMG SLS Black – 240 ezer dollár (87 millió Ft)

A sirályszárnyú kocsit 2013-ban vásárolta, motorja 622 lóerős V8-as.

AC 1966 Shelby Cobra 427 – 75 000 font (35 millió Ft)

Ez a legrégebbi autója, úgyszólván érintetlen, ugyanis alig ül bele.



Pagani Zonda 760 LH 1.6 millió font (735 millió Ft

Kifejezetten a világbajnok kérésére gyártották, 2021-ben összesen hat darab készült belőle. A másik öt közül az egyik Hamilton egykori barátja, Adrian Sutil tulajdona, rendszerint Monacóban robog vele. Három és fél másodperc alatt 100 km/órás sebesség elérésére képes, és kézi sebességváltóval szerelték fel Hamilton kérésére.

Ez a „legjobb hangzású” autóm, de kezelhetőség szempontjából ez a legrosszabb

– kommentált a brit versenyző, aki 2015-ben Monte Carlóban karambolozott a Zondával.

Mercedes-AMG Project One – 2 millió font (918 millió Ft)

A márka legimpozánsabb gépe, a pilóta maga is részt vett a plug-in hibrid gép gyártásában. A Project One közel 220 mérföld/órás (354 km/óra) végsebességre képes. Hamilton vett egyet magának, egy másikat pedig az apjának, Anthony-nek, továbbá Nico Rosberg, David Coulthard és Mark Wahlberg is vásárolt belőle.

Mercedes-AMG SLS – 240 ezer dollár (87 millió Ft)

6,2 literes, 620 lóerős V8-as motor, álló indítás után három másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órás sebességre.

Mercedes AMG GT R – 180 000 font (83 millió Ft)

Érdekesség: 2018 és 2020 között a Forma-1 biztonsági autójaként használták.

Mercedes AMG G63 6×6 – 50 ezer font (23 millió Ft)

Erős, impozáns hatkerekű terepjáró.

Mercedes-Maybach S600 – 110 000 font (50 millió Ft)

Selymesen sima fekvésű, 6 literes V12-es motorral.

Ferrari 599 SA Aperta – 2.2 millió font (1 milliárd Ft)

Noha Hamilton egy évtizede a Mercedes F1-es pilótája, de gyermekkori álma a piros Ferrari. Ebből 80 darab készült, ritka autó a gyűjteményben. Jövőre már a a versenpályán is a Ferrarit használja.

LaFerrari Aperta – 1.3 millió font (507 millió Ft)

A LaFerrarik 6,3 literes hibrid motort használnak, több, mint 900 lóerővel.

1966-os Shelby Cobra 427 – 4 millió font (1.9 milliárd Ft)

Klasszikus kocsijai közül ez az egyik legdrágább. Los Angelesben egykori barátnőjével, Nicole Scherzingerrel ezzel autókázott. Minél tovább tartja, annál inkább felértékelődik, azt mondják, a nyugdíját ebből biztosíthatja.

1967 Ford Mustang Shelby GT500 - 1.1 millió font (505 millió Ft)

Kollekciójának másik klasszikusa a Tolvajtempó (Gone in 60 Seconds) című film „Eleanor” közeli mása. A vételt követően Hamilton egy amerikai tunerrel és karosszéria-műhelyben személyre alakíttatta át.