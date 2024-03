Dárdai fájdalmasan csalódott, a felesége napokig sírt

Ahogy mindig hangsúlyozta, Dárdai Pál apaként nem akart beleszólni fia döntésébe. Edzőként mindenesetre csalódott, hogy a Hertha egyik legreményteljesebb tehetségének számító 18 éves Dárdai Bence nem fogadta el a berlini nevelőegyesülete szerződéshosszabbítási ajánlatát, és nyáron a Bundesliga élvonalában szereplő Wolfsburghoz igazol.

Dárdai Pál apaként nem szólt bele fia döntésébe, edzőként csalódott Bence távozása miatt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Azt ugyanakkor elárulta a másik két fiával, Mártonnal és Palkóval is együtt dolgozó Dárdai Pál: a feleségét, Mónika asszonyt megviselte, hogy bátyjai után Bence is kirepül a családi fészkükből.

– Apaként ebbe nem szólhattam bele. Az édesanyja, a testvérei és a csapat megpróbálta maradásra bírni. Ez fájdalmas, a feleségem pár napig sírt. De tisztelet annak a klubnak, amely el tudja vinni Bencét ebből a családból és ebből a környezetből – nyilatkozta a faramuci helyzettel kapcsolatban a Schalke elleni 5-2-es győzelemkor a magyar edző-apa.

Korábban nyilatkozott arról, hogy az ő apja sem szólt bele a karrierjével kapcsolatos döntéseibe, és ő is a fiaira bízza a válogatottságuk vagy éppen a klubváltásaik ügyét. Dárdai Mónika tavaly nyáron még megvétózta az akkor 17 éves, érettségi előtt álló fia távozását (apja szerint a „120 klubhoz hívott” Bencének már akkor is mehetnékje volt), most viszont fájó szívvel el kell fogadnia.

Dárdai Pál a Hertha vissza-visszatérő edzőjeként arra is célzott, hogy fia távozásáért áttételesen a klub korábbi vezetői a felelősök.

Megvan a véleményem: ha a Bundesligában játszanánk, biztosan itt maradna. Amikor először átvettem a Herthát, felépítettünk valamit, minden fiatal játékos ide akart jönni és fejlődni. Ma ez nehéz, a másodosztály nagyon fizikális, nem egyszerű a fiatalok számára

– utalt arra Dárdai, hogy az első edzői időszakában (2015 februárjától 2019 nyaráig) bátran a fiatal tehetségekre építve is Bundesliga-középcsapatként, kétszer nemzetközi kupaindulóként szerepeltek. A menesztése után aztán három évig euró-százmilliókat szórtak el „sztárokra” és gyakran váltogatott edzőkre, akikkel végül kiestek és csődközelbe került a klub.

Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.