Menjen, vagy maradjon? Dárdai távozásától félnek Berlinben

Menni vagy maradni? Ez a kérdés régóta foglalkoztathatja Dárdai Bencét, aki bátyjaihoz hasonlóan Berlinben született és a Hertha utánpótlásában nevelkedett, és szerepelt már tavaly, 17 évesen a proficsapatban. Dárdai Pál vezetőedző legkisebb fia a korosztályos német válogatott erősségeként U17-es Európa-bajnok, és sajtóhírek szerint több neves német és külföldi futballklub felfigyelt rá. A nyáron lejáró szerződésű támadó középpályás jövőjével kapcsolatban most először nyilatkozott a klub sportigazgatója.

Dárdai Pál (balra) rövidesen újra pályára küldheti legkisebb fiát, Bencét a Herthában Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdaiék főnöke szerint a Hertha tán két legnagyobb reménységét, Dárdai Bencét és/vagy Ibrahim Mazát sikerülhet megtartaniuk, de tart a tehetősebb és sikeresebb klubok csáberejétől.

– Egyértelműen az az előnyünk, hogy a fiatal labdarúgók látják: nálunk lehetőséget kapnak, hogy játsszanak és némely meccsen letegyék a névjegyüket. Ez a mi utunk. Ez jó.

És megvan ehhez az edző bátorsága, hogy bevesse a fiatal játékosokat

– célzott Benjamin Weber éppen Dárdai Pál merész fiatalítási törekvéseire.

A Hertha sportigazgatója tehát optimista a tehetségek megtartása ügyében, de nem tagadja azt sem, hogy Dárdai Bencéék távozása mellett is szólnak érvek.

– Végeredményben a profi labdarúgás már csak olyan, hogy vannak ilyen-olyan összetevők, amiket nem tudunk olyan jól befolyásolni. Jó játékosaink vannak, jó játékosaink vannak az utánpótlás területén is. Természetesen ez érvényes Bencére is. Különböző érdekek dolgoznak, ezt világosan ki kell mondanunk – mondta Weber, utalva a focistáknak ajánlott magasabb fizetésekre, az ügynökeik érdekeire és a sportszakmai előrelépés lehetőségére is.

Ha Dárdai Bence a távozás mellett dönt, akkor a Hertha nem kap pénzt egyik legnagyobb értékéért. A legfőbb kérőjeként emlegetett Borussia Mönchengladbach (jelenleg a Bundesliga-élvonal 12. helyezettje) már tavaly is hívta, akkor az edző-apa szerint az édesanya, Dárdai Mónika vette rá a Berlinben maradásra.

Kérdés, most hogy dönt a családi kupaktanács és az ifjú futballista.

– Bence ügyében meglátjuk, hogyan alakulnak a következő hetek. Ha valamit bejelenthetünk róla, bejelentjük – mondta most a sportigazgató abban a reményben, hogy sikerülhet szerződéshosszabbításra bírni a tehetséges futballistát.

Az apja csapatában ősszel 8 meccsen egy gólpasszig jutott, majd megsérült Dárdai Bence jelenleg már egészségesen dolgozik a visszatéréséért. Kortársát, Mazát – aki februárban mutatkozott be a másodosztályú felnőttcsapatban – az élvonalban harmadik Stuttgart hívja.