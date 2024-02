Hadüzenet a Forma-1-ben, Alonso csúnyán leégette Hamiltont

A Forma–1 2024-es szezonrajtjáig még több mint két hét van hátra, egyelőre az új versenyautókat mutatják be a csapatok – de a mezőny három világbajnoka közül Fernando Alonso már kóstolgatja Lewis Hamiltont.

Fernando Alonso azon élcelődött, mi lett Lewis Hamilton legújabb gyerekkori álma Fotó: NurPhoto via AFP

A kétszeres (2005, 2006) vb-győztes spanyol pilóta azon élcelődött, hogy a McLarennél 7 évet lehúzott, a Mercedesnél pedig a 12. szezonjára készülő Hamilton a gyerekkori álma beteljesüléseként beszélt a 2025-től érvényes Ferrari-szerződésére.

– Nem fogok hazudni, engem is meglepett a döntés. Nem is az átigazolás ténye, hanem mert kívülről úgy tűnt, ezer szállal a Mercedeshez kötődik, és nagyon hűséges a csapathoz. Nem tudom, hogy mi áll a döntése hátterében. Mindenesetre tizenkét hónapja még nem ez volt a gyerekkori álma. Vagy igen? Sőt még két hónapja sem. Akkor még más álmai voltak – pörkölt oda a 42 éves Alonso, akit esélyesnek tartanak arra is, hogy jövőre ő pótolhatja a Mercedestől távozó 7-szeres világbajnokot.

A spanyol riválisnál 3,5 évvel fiatalabb Hamilton február elején kürtölte világgá, hogy jövőre a Ferrarihoz szegődik.

– Hihetetlenül boldog vagyok, hogy miután a Mercedesszel elértem mindazt, amiről gyerekként csak álmodhattam, most esélyt kapok arra, hogy egy másik gyerekkori álmomat is valóra váltsam. Ferrari-vörösben versenyezni – mondta korábban Hamilton.

Alonso nem veszi be ezt a szöveget. Alighanem arra céloz, hogy a Ferrari őrült rekordfizetéssel csábította magához: sajtóértesülések szerint Hamilton a bónuszokkal évi 99 millió eurót (38,3 milliárd forint) keres majd az olaszoknál.