Bunyós Pityu nem kertelt, megvan a véleménye a jelenlegi helyzetről

Sokan nem is tudják, de Szikora István, azaz Bunyós Pityu nem csak a színpadon sikeres. Többszörös magyar bajnok, junior Eb-bronzérmes, világbajnoki ötödik helyezett, világranglista nyolcadik helyezett ökölvívója volt. Sőt, ő az utolsó magyar, aki szupernehézsúlyban kvalifikálni tudta magát az olimpiára még 1992-ben. Pályafutása befejezése után a Koko Gym szakosztályának volt a főedzője, ahol sportolói 10 magyar bajnoki címet nyertek a kezei alatt. A WBF világbajnok Hidvégi György és Nagy János például sosem kaptak ki az ő irányításával. Közel két évtizede eltávolodott a sporttól, egyszer ugyan még elindult az ökölvívó szövetség tagságáért, de nem választották be. Az akkori vezetés úgy ítélte meg, nincs rá szükség, pedig Bunyós Pityu szerint a nehézsúlyban szerzett tapasztalatai mellett arra is alkalmas lett volna, hogy népszerűsítse a sportágat.

Sokan nem is tudják, de Szikora István, azaz Bunyós Pityu nem csak a színpadon sikeres Fotó: Gyuricza Ferenc

Akárhol járok az országban fellépni, sokszor érdeklődnek nálam a bokszról.

Már nem annyira vonz, hogy tagságot szerezzek az ökölvívó szövetségben, a zenei vonalon megtaláltam az utamat, de szeretett sportomtól sosem tudok teljesen elszakadni. Mai napig segítek azoknak, akik hozzám fordulnak tanácsért, főleg nehézsúlyban” – mondta a Borsnak Szikora.

Hozzátette, ha az ökölvívó szövetségtől meg is keresnék, már csak megfigyelőként, tanácsadóként tudná elképzelni magát a félnehézsúlyú, nehézsúlyú és szupernehézsúlyú válogatott versenyzők között. A sportág jelenlegi helyzetéről is megvan a véleménye.

A sportág jelenlegi helyzetéről is megvan a véleménye Bunyós Pityunak Fotó: Korponai Tamás

„Szerintem túlságosan Budapest központú lett az ökölvívás. Pedig a válogatott versenyzők nagy része vidéki születésű. Csak ha látnak egy jó versenyzőt vidéken, azonnal felhozzák a fővárosba. Én úgy gondolom, hogy ez nem jó! Az én példámból kiindulva: Balassagyarmaton kezdtem sportolni, és a sikereimnek hála az egész megye ismerte a nevemet. Mivel újságban is szerepeltem, olvastak rólam,a helyi fiataloknak volt egy példaképük. Rengetegen azért jöttek le bokszolni a terembe, hogy velem kesztyűzzenek, csináljanak egy közös fotót” – emlékezett vissza Bunyós Pityu. Hozzátette, szerinte a mai vidéki fiataloknak is kellenek a példaképek, hiszen bennük látja a sportág jövőjét.

A vidéki fiatalok terhelhetőek és ki akarnak törni. Ez az egyetlen lehetőségük, nekem is ez volt.

Hiszen elsősorban nem a doktorok és atomfizikusok gyerekei mennek bokszolni, hanem a szegényebb réteg, sokak számára pedig az ez egyetlen kiugrási lehetőség. Ezért is kell őket támogatni már a kezdetektől” – tette hozzá.

Szikora egyébként volt kint legutóbb a magyar bajnokságon, és mint mondta, látott tehetséges fiatalokat. Akiknek szívesen segít, ha tanácsért fordulnak hozzá.