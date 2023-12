Maga sem hitte volna, de Dibusz Dénes januárban lesz tíz éve, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatát erősíti. Azóta szinte mindent elért a zöld-fehérekkel, bajnoki címek és kupagyőzelmek mellett arra is büszke lehet, hogy sorozatban öt alkalommal szerepelt a gárdával valamelyik európai kupasorozat főtábláján. Sőt, tavaly után idén is bejutott a Fradi a tavaszi folyatásba, ezúttal a Konferencialigában.

Fotó: Mirkó István

Ettől függetlenül Dibusz nem feltétlen elégedett az idei év teljesítményével.

Ha tízes skálán kell értékelni az évet, akkor egy hatost kell adnom magunknak. Sok nagy siker mellett ott a mérleg másik serpenyője: abban pedig az van, hogy nem lettünk kupagyőztesek, illetve ami igazán fájó, az a Klaksvik elleni Bajnokok Ligája-búcsú.

Egy másik tízes skálán a kapus 9-est adott arra, mennyire érzi jelenleg fáradtnak magát. Nem csoda, a Ferencváros maratoni sorozata mellett a válogatottban is végig védett. Szerencsére most jön a pihenés időszaka, 12 napig csak a családjának élhet, aztán január 5-ig, az alapozás kezdetéig egyéni munkákat kell végeznie. A karácsony különleges lesz az idén, mivel éppen szenteste napján lesz két hónapos a kapus kislánya. Vele lett négytagú a család, ő most a família lenagyobb ajándéka.

- A pici érkezése behatárolja a lehetőségeinket, de az ünnepek előtt így is elutazunk valahova belföldön. A karácsonyt a szüleinknél, Baranyában töltjük, majd az év utolsó napjait a barátainkra szánjuk.

Dibusznak ilyenkor kedvenc ételeiről sem kell lemondania, egy valami azonban biztos, a konyhában nem sűrűn tűnik majd fel.

- Azt gondolom, hogy mindenkinek jobb lesz, a főzést és a sütést az avatott, hozzáértő kezekre bízom, én ebből kimaradok – mondta mosolyogva a játékos. - Elengedhetetlen a tradicionális halászlé. Elszoktam már tőle, év közben nem eszek, de karácsonykor mindig jól esik. Csakúgy mint az ilyenkor kötelező töltött káposzta.