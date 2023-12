Csúnyán belerúgtak Ronaldóba, rég érte ekkora szégyen

Cristiano Ronaldo a világbajnokságon kívül szinte mindent megnyert pályafutása során: öt Bajnokok Ligája-győzelem, spanyol, olasz és angol bajnoki cím, Európa-bajnokság. Egyéni díjak tekintetében öt Aranylabda, 19 gólkirályi cím, számtalan rekord, amit egyszerre alig lehetne felsorolni. Az elmúlt években azonban önmagához képest gyengébb teljesítményt mutatott Európában, emiatt idén januárban az al-Nasszrhöz igazolt.

Nem került be az idei 100 legjobb labdarúgó közé Cristiano Ronaldo / Fotó: AFP

A tavalyi szezonban trófea nélkül maradt, augusztusban azonban megnyerte az arab Bajnokcsapatok Kupáját. Összesen 41 találkozón 34 gólt és 12 gólpasszt szerzett a szaúdi topcsapatnál, ami nagyszerű teljesítmény, de a bajnokság közel sincs olyan színvonalon, mint az európai topligák. Ennek köszönhetően pedig nemrég csúnyán megalázták a 38 éves világklasszist.

A tekintélyes futballmagazin, a FourFourTwo hagyományaihoz híven idén is összeszedte a 100 legjobban teljesítő labdarúgót. Ezen a listán viszont kár lenne keresni Ronaldót, a szakportálnál nem került be a Top100-ba az ötszörös aranylabdás. Riválisa, Lionel Messi ellenben ott van az elitben, azonban ő is csupán a hatodik helyen végzett.

📊 Los 100 mejores jugadores del 2023 de acuerdo a FourFourTwo. ¿Opiniones?



Top 10:

1⃣ 🇳🇴 Erling Haaland.

2⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham.

3⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane.

4⃣ 🇫🇷 Kylian Mbappé.

5⃣ 🇪🇸 Rodri.

6⃣ 🇦🇷 Lionel Messi.

7⃣ 🇵🇹 Bernardo Silva.

8⃣ 🇪🇬 Mohamed Salah.

9⃣ 🇫🇷 Antoine Griezmann.

1⃣0⃣ 🇧🇷… pic.twitter.com/t9cZ5jMu1D — Samuel Vargas (@SVargasOK) December 20, 2023

Az aranyérmes a Manchester Cityvel triplázó (bajnokság, Bajnokok Ligája, FA-kupa) gólgyáros, Erling Haaland lett, őt követte a Real Madrid csúcsigazolása, Jude Bellingham és a nyáron a Bayern Münchenhez kerülő Harry Kane. Kylian Mbappé épp csak lemaradt a dobogóról, a BL-döntő győztes góljának szerzője, Rodri pedig az ötödik lett.