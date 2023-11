"Világklasszis, Szoboszlainak már csak a Real Madrid van felfelé"

A magyar válogatott csoportelsőként jutott ki a jövő évi Európa-bajnokságra. Kabát Péter annak idején 16 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, a 46 éves celeb elárulta, számára nem okozott meglepetést a vasárnapi, Montenegró elleni győzelem – mondta a Mandinernek.

Kabát Péter / Fotó: Micheller Szilvia

"Szemernyi kétségem nem volt afelől, hogy megnyerjük a találkozót! Még az első félidő után sem, hiszen azt már a korábbi meccseken is megtapasztalhattuk, hogy a mai magyar válogatottnak van tartása, vesztett helyzetből is fel tud állni a padlóról" – fogalmazott Kabát.

Az egykori magyar gólkirály szerint nemcsak kiemelkedő tudású egyéniségekkel rendelkezik a magyar válogatott, hanem a mag is kiváló, amely köré Magyarország legjobb edzője, Marco Rossi a csapatot építette.

"Ideális a fiatal és az idősebb játékosok elegye is, és talán ezzel kellett volna kezdenem: fantasztikusak a szurkolóink! Le a kalappal a fiúk előtt, és bár a második kalapból sorsolnak minket, minden esélyünk megvan arra, hogy az Európa-bajnokságon is továbblépjünk a csoportból. A labdarúgás csapatsportág, de ha Dominik nem lenne, nem is tartanánk itt. Hiszen Litvániában is ő hozta a meccset, Bulgáriában két gólpasszt adott, Montenegró ellen pedig világklasszis teljesítményt nyújtott, szenzációs gólokat rúgott. Tehát nem lehet vita: ő ma már valóban világklasszis, aki remek csapatkapitányként űzi, hajtja a többieket is. Egyébként nem véletlen, hogy a közelmúltban úgy nyilatkozott: számára a Liverpoolból már csak egy szint van felfelé: a Real Madrid!"