Felfedte jövőjét Hosszú Katinka, ezt mondta az olimpiáról

Ma már nem csak úszónőként, olimpikonként, de étteremtulajdonosként, üzletasszonyként is hivatkozhatunk Hosszú Katinkára, akivel a Világgazdaság készített interjút. Katinka a lapnak elárulta: bizony az első időkben sokat számított a neve, az Iron Lady-brand, hosszú távon azonban nem ez, hanem a felszolgált étel az, ami számít – magyarázta.

Jelenleg a baba az első, de az olimpia is ott lebeg a szeme előtt Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

– Nem tagadom, az elején nagyon nagy segítség volt a nevem, hívószónak jó volt, odavonzotta a kíváncsiskodókat. Szerencsére egy év távlatából nyugodtan elmondhatom: a legtöbb vendég számára, aki visszatér és hozza az ismerőseit, vagy beajánl cégeknek, nem azért teszi, mert én vagyok Hosszú Katinka, hanem azért, mert minőséget készítünk. Viccesen mondhatjuk, hogy az elején a marketingköltségen tudtam spórolni a nevemmel.

Az úszónő természetesen a medencén kívülről is figyelemmel kíséri a sportág történéseit, így Milák Kristóf helyzetét is, aki mellett korábban ki is állt. Mivel a sportoló még nem kezdte el a felkészülést a 2024-es párizsi olimpiára, többek célkeresztjébe került, Hosszú Katinka azonban akkor is és most is védelmére kelt.

– Ő egy világklasszis, támogatni kell, mégpedig abban, ami neki most komfortos és jó. Egy élsportoló életében előfordul olyan, hogy megcsömörlik. Velem is megtörtént, bár pont fordítva: nekem nem ment jól akkor a versenyzés, Kristóf pedig mindent megnyert, szóval sosem lehet tudni, mikor jön egy hullámvölgy. Úgy gondolom, hogy neki nem beszólni kell, hanem hálásnak lenni. Aki Michael Phelps világcsúcsát ússza meg Magyarországról, arra büszkének kell lenni, nem megdorgálni.

Hosszú Katinka a baba mellett is készül az olimpiára

Arra a kérdésre, hogy visszatér-e valaha versenyzőként a medencébe, Katinka egyértelmű igennel felelt. Sőt: nagyon is konkrét tervei vannak!

– Én azon vagyok! Nemrég született meg a gyermekem, természetesen ő a prioritás, ezért kevesebb időm van edzeni, ráadásul az én katonás, „reggel hatkor belépek az uszodába” – megszokásom is borult – de ez így van rendjén.