Alonso nem finomkodott, odaszúrt Michael Schumachernek

Őrületesen izgalmas csatát vívott Fernano Alonso (Aston Martin) és Sergio Pérez (Red Bull) a Forma-1 Brazil Nagydíján, kettejük közül végül előbbi végzett bronzérmesként. A mindössze 53 ezredmásodpercnyi előnnyel megnyert párharc sokaknak eszébe juttatta Alonso egy 2005-ös, hasonlóan kiélezett versengését Michael Schumacherrel.

Alonso (balra) és Schumacher 2005-ben Fotó: AFP

A 42 éves spanyol autóversenyző akkor az első világbajnoki címe, egyben a hétszeres vb-győztes Schumi trónfosztása felé száguldott.

– Persze, hogy emlékszem. 2005-ben könnyebb volt, mint most – szúrt oda akkori riválisának, Schumachernek a spanyol pilóta, aki akkor két tizedmásodperccel nyert a német favorit előtt.

– Akkor nem volt DRS, ezért most kicsit más – utalt Alonso az F1-ben évek óta használt, előzést segítő rendszerre. – Ha 2005-ben elvesztetted a pozíciódat, búcsút is mondhattál neki, most viszont van második esélyed visszaelőzni.