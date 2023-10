Szoboszlai Dominik nyomába eredt Palvin Barbinak

A futballban és azon túl is új távlatokat nyitott Szoboszlai Dominik számára, hogy a Liverpool FC 70 millió euróért (27 milliárd forint) kivásárolta a lipcsei szerződéséből. A még csak 22 éves, sokra hivatott magyar futballsztár minden várakozást felülmúlva épült be a legerősebb bajnokság egyik élcsapatába – amely egyben a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb klubja is. Ez meglátszik többek között azon is, ahogy a középpályás rajongótábora gyarapodik az Instagramon.

Dzsudzsákot lehagyva Szoboszlai lett a legnépszerűbb magyar sportoló a közösségi oldalon Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Szoboszlai az utóbbi egy évben bőven megtriplázta a követői számát a közösségi oldalon, ami jelentős üzleti lehetőségeket is magában rejt. És hol van még a vége?! A magyar válogatott ifjú csapatkapitánya szinte a semmiből a magyar Insta-influenszerek dobogójára ugrott föl, a napokban megelőzve a nemzeti tizenegy korábbi vezérét (és egyben válogatottsági rekorderünket), Dzsudzsák Balázst.

Ezzel immár Szoboszlai Dominik a legnépszerűbb magyar sportoló.

Csak két női híresség előzi meg a honi toplistán: a világhírű hollywoodi magyar-amerikai filmproducer Andy Vajna özvegye, Palácsik Tímea kevéssel, a topmodell Palvin Barbara pedig – egyelőre – sokkal.

A legnépszerűbb magyarok az Instagramon 1. Palvin Barbara 20,4 millió 2. Vajna Tímea 2,2 millió 3. Szoboszlai Dominik 1,8 millió 4. Dzsudzsák Balázs 1,7 millió 5. Vasvári Vivien 1,2 millió

Érdekes egyébként kicsit elemezni Szoboszlai és Dzsudzsák rajongóinak mutatóit.

A HypeAuditor statisztikáiból kitűnik: az utóbbi egy évben 324%-os növekedést bemutató Szoboszlai-tábor már-már összehasonlíthatatlanul aktívabb, míg Dzsudzsáké mintha (részben legalábbis) fantomokból állna. Ezt jelzi többek között, hogy előbbi egy-egy Instagram-posztjára – szinte ugyanannyi főből – több mint négyszer annyian reagálnak, a hozzászólók aránya pedig körülbelül 35-szörös!

Szoboszlai és Dzsudzsák táborának mutatói Követőik száma: Szoboszlai: 1,8 millió, Dzsudzsák: 1,7 millió A posztjaikra reagálók aránya: Szoboszlai: 23,15%, Dzsudzsák: 5,3% Lájkolják posztonként: Szoboszlai: 408,3 ezer, Dzsudzsák: 92 ezer Kommentelnek posztonként: Szoboszlai: 2 ezer, Dzsudzsák: 58

Hogy Szoboszlai még nagyon messzire juthat a közösségi médiában, azt jelzi: a Liverpool Instagram-oldalát világszerte több mint 43 millióan követik. Új csapattársai közül pedig többen is jelentős tábort gyűjtöttek (toronymagasan Mohamed Szalah az első, igaz, a 110 milliós lélekszámú Egyiptomból...), ami egyet jelent a jól jövedelmező reklámlehetőségekkel.

Liverpool-sztárok az Instagram-toplistája 1. Mohamed Szalah (egyiptomi) 62,9 millió 2. Virgil van Dijk (holland) 14,8 millió 3. Thiago Alcantara (spanyol) 11,8 millió 4. Trent Alexander-Arnold (angol) 10,3 millió 5. Alisson Becker (brazil) 8,7 millió (A Liverpool FC tábora: 43,4 millió)

Az Instagramon egyébként éppen egy futballista, Cristiano Ronaldo a legnépszerűbb: a portugál világklasszis oldalát 607 millióan követik. Mögötte az argentin Lionel Messi 488 milliós táborral második, a harmadik pedig Selena Gomez amerikai énekes-színésznő 430 millió rajongóval.