Gécsek Fanni menekül a nyilvánosság elől, Messi a frászt hozta Beckhamre

Derült égből villámcsapásként ért mindenkit a hír: három év után szakított egymással a magyar sport új álompárja, Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni. Utóbbi közösségi oldalán az elmúlt hétvégén az volt látható, hogy a korábbi teniszező, meccsnézés helyett, a barátnőivel kapcsolódott ki. Hétfőn azonban már az sem, a fiatal lány privátra állította Instagram-fiókját, így csak azok láthatják a megosztott tartalmakat, akiknek engedélyezi a követést. Szoboszlai előtt mostantól tehát titokban marad exe élete...

Gécsek Fanni és Szoboszlai Dominik úgy döntött: külön utakon folytatják tovább Fotó: Nemzeti Sport

Lionel Messi július óta erősíti az Inter Miamit, felemás mérleggel. Augusztus végéig, az észak- és közép-amerikai Ligakupában 7 meccsen 10 gólt termelt és kupagyőzelemre vezette új csapatát a 36 éves argentin világbajnok. Ezt követően viszont, a profiligában (MLS) a meccsek felét kihagyta sérülések miatt. Ráadásul most azzal is a frászt hozta a floridai csapat szurkolóira, hogy máris a távozáson töri a fejét.

– Mindig is motoszkált a fejemben az ötlet, hogy egyszer még élvezzem az argentin futballt, játsszak a Newell’sben, most ráadásul még világbajnokként is - mondta Messi, aki ezek szerint pályafutása zárását Argentínában vizionálja.

Három arany, négy ezüst és két bronz – Liu Shaoang ilyen eredményekkel remekelt a kínai rövid pályás gyorskorcsolyázók Kína-kupa elnevezésű versenysorozatán, és az Instagramon osztotta meg örömét. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang azóta is parádés teljesítményt nyújt, hogy tavaly év végén kínai állampolgárságra váltott.