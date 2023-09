Érik a szenzáció: Bármit csinál Verstappen, az nagyot szól majd

Megállíthatatlannak tűnik a sorozatban harmadik világbajnoki címe felé száguldó Max Verstappen, de vasárnap különösen nehéz feladata lesz. A Forma–1 idei 14. futamát Monzában rendezik, márpedig a villámgyors pálya nem tartozik a Red Bull holland autóversenyzőjének kedvencei közé. Legalábbis ami az eredményeit illeti: noha tavaly megnyerte az Olasz Nagydíjat, az eddigi 8 próbálkozásán összegyűjtött 47 vb-pont az egyik leggyengébb mérlege az összes aszfaltcsík közül.

Max Verstappen lendületben van, de Monzában vagy a veresége, vagy a győzelme szól majd nagyot Fotó: AFP

A 25 éves Verstappen előtt az utóbbi években mindig más pilóta és más csapat nyert Monzában, azaz kevésbé számítanak az esélyek.

Az utóbbi öt év győztesei Monzában: 2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Charles Leclerc (Ferrari)

2020: Pierre Gasly (Alpha Tauri)

2021: Daniel Ricciardo (McLaren)

2022: Verstappen (Red Bull)

Ha valahol megszakadhat félelmetes győzelmi sorozata, akkor éppen itt. Az eddigi 13 futamból 11-szer (az utóbbi 9 alkalommal sinórban) Verstappen, 2-szer pedig csapattársa, Sergio Pérez nyert. Hasonló túlsúlyra 1988 óta nem volt példa, akkor Ayrton Senna és Alain Prost személyében két legendás világsztár vezette a McLaren-Honda versenyautóit. Egészen a monzai futamig nem is engedtek mást a dobogó tetejére, akkor azonban mindketten hibáztak, kettős Ferrari-győzelem született (Gerhard Berger és Michele Alboreto révén), és végül a szezonbeli 16-ból "csak" 15 trófeát gyűjtöttek be.

A szezonban eddig megszerezhető pontok 93 százalékát begyűjtő Verstappen számára további intő jel a vasárnapi verseny előtt, hogy az F1 1950 óta íródó történelmében még soha, egyetlen pilóta sem volt képes a "Grand Slamre": egy évben nyerni mind a négy nagy múltú európai pályán, Monte-Carlóban, Silverstone-ban, Spában és Monzában. Alberto Ascari (1952), Jim Clark (1963), Alain Prost (1985), Ayrton Senna (1990), Damon Hill (1994), Sebastian Vettel (2011) és Lewis Hamilton (2015, 2017) is elakadt háromnál. Ennyinél tart most Verstappen is, akinek most esélye nyílik sporttörténelmet írnia Monzában.