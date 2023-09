Ő lehet a következő Szoboszlai: máris felfigyeltek rá Liverpoolban

Temérdek pénzért (70 millió euróért, azaz mintegy 27 milliárd forintért) vásárolták ki a lipcsei szerződéséből, de Szoboszlai Dominik leigazolása rövid idő alatt telitalálatnak bizonyult a Liverpool labdarúgócsapata számára. Olyannyira, hogy az angol sztárklub híreivel foglalkozó egyik portálon már a „következő Szoboszlai” a téma, szintén Marco Rossi szövetségi kapitány magyar válogatott keretéből, amelyben hemzsegnek a fiatal tehetségek. Ráadásul nem is ez az egyetlen hasonlóság a két futballista között.

Kata Mihályt is érdemes figyelnie a Liverpoolnak Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

Az Európa-bajnoki selejtezők szerbiai csoportrangadójára (jövő csütörtök, 20.45, tv: M4 Sport), majd három nappal később a csehek elleni hazai barátságos meccsére (jövő vasárnap, 18.00, tv: M4 Sport) készülő Rossi-keret újoncára, Kata Mihályra hívta föl a Vörösök illetékeseinek figyelmét a liverpool.com. A védekező középpályás 21 éves kora létére már nevelőegyesülete, az MTK csapatkapitánya (ebbéli minőségében ő a legfiatalabb az NB I-ben), a 16 és fél éves korában történt bemutatkozása óta már több mint 100 élvonalbeli meccs rutinjával futballozik.

A cikkben kiemelik, hogy Szoboszlai is játszott az MTK akadémiáján, amelyből korábban egy együttműködés keretében már többen is eljutottak a Liverpool kötelékébe: Gulácsi Péter, Németh Krisztián és társaik. Ráadásul – ahogy a 9. ex-MTK-s liverpooli Szoboszlainak – Katának is a klub legendás nyolcasa, Steven Gerrard volt a példaképe.

– Liverpool-szurkoló vagyok, a kedvencem gyerekkoromtól kezdve Gerrard volt. Kicsit támadóbb volt a játéka, de ha azt kérdezték tőlem, ki a példaképem, akkor mindig őt mondtam – mondta nemrég az MTK YouTube-csatornáján Kata, hozzátéve: a Bajnokok Ligája-meccseket nézve szinte mindenkitől tud tanulni, akik a posztján játszanak.