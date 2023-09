"Már csak mi ronthatjuk el" - Marco Rossit imádják a magyar kapitányok

Nehéz már fokozni a dicsérő jelzőket arra, amit a magyar fociválogatott művel 2023-ban. A csapat veretlen. félidőben kevesebb meccset lejátszva vezeti Európa-bajnoki selejtező csoportját. Marco Rossi kezében minden arannyá válik, a gárdát öt éve irányító szakember az utóbbi évtizedek legjobb csapatát alakította ki.

Fotó: Domotor Csaba

A Mandiner korábbi magyar kapitányokat szólaltatott meg, akik egytől-egyik el vannak olvadva mind a válogatott játékától, mind Rossi munkájától.

- Fontos Marco Rossi személye is, aki szakmailag rendkívül felkészült, hisznek benne a játékosok, és emberileg is remekül beleilleszkedett a honi közegbe. Szerbia idegenbeli legyőzése után egyértelmű esélyünk van az Eb-részvételre, vezetjük a csoportot, ezt most már csak mi ronthatjuk el...

- véli a csapatot 2006-ban irányító Bozsik Péter.

Csank János is úgy véli, az olasz mester nem tud hibázni.

A magyar válogatott sikerének egyik titka, hogy nekünk most jött össze, hogy a játékosaink többége ideális korban van, sokan a topbajnokságokban játszanak, emiatt az erőnlétükkel sincs gond.

A szövetségi kapitány remekül illesztette be őket egy rendszerbe, most jó passzban is van a csapat, és cseppet sem mellékesen: amihez Marco Rossi nyúl, arannyá változik! A sikerek miatt remek a hangulat az öltözőben, és ami szintén fontos tényező: a válogatott tagjai nincsenek kiégve, egytől-egyig sikerre éhes futballisták alkotják a keretet, akik a csúcsokat ostromolják.

