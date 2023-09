Lélegzetelállító luxus: így néz ki Messiék új 3,8 milliárd forintos villája – videó

Lionel Messi továbbra is nagy kanállal falja az életet az Egyesült Államokban. A 36 éves hétszeres aranylabdás futballista imádja új klubját, az Inter Miamit, az amerikai szurkolók pedig valósággal megőrülnek a világbajnok játékosért. Messinek a családja is remekül érzi magát Amerikában, ennek egyik jele, hogy a család nemrég egy 3,8 milliárd forintos luxusvillát vásárolt, ami Florida egyik elit részében, Fort Lauderdale-ben található. Az apartmanban nyolc háló és kilenc fürdőszoba van, de edző és szórakozóteremmel is rendelkezik. A két medence mellett további két kikötő áll Messiék rendelkezésére, mindez nagyjából 1000 négyzetméteren terül el. Videónkban megmutatjuk az ingatlan minden egyes szegletét.