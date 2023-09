Mennyit is ér Szoboszlai luxustáskája, amerikai álomszerződés a magyar sportolónak

Király Linda bizonyítani szeretne: "Mi is tudunk dögösek lenni meg szexik!"- Videó

Király Linda évtizedeket töltött azzal, hogy formálja és elfogadja a testét, erről pedig most a Dancing with the Stars műsorában tesz tanúbizonyságot. Mint kiderült, a teltebb alkatú hölgyeknek szeretne elsősorban bizonyítani!