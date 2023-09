Felavatták az eszéki focicsapat új stadionját

A nyáron ugyan már több mérkőzésnek is otthont adott a eszéki futballklub, az NK Osijek új stadionja, az Opus Aréna, amely a horvát bajnokságban július 22-én, a Slaven Belupo ellen játszott először új otthonában, az első nemzetközi mérkőzésre pedig öt nappal később került sor, a Zalaegerszeg elleni Európa-konferencialiga selejtezőjében. Most jött el azonban a pillanata annak, hogy az új stadion ünnepélyesen is felvegye az Opus Aréna (horvátul: Opus Arenu) nevet, az erről szóló szerződést a média jelenlétében írta alá szombaton a stadion főbejáratánál Szakály Ferenc, az NK Osijek elnöke és Vida József, az Opus Global Nyrt. igazgatóságának elnöke - számol be róla a Nemzeti Sport.

Fotó: Dömötör Csaba

„Az Opus Global Nyrt. mától klubunk stadionjának névadó szponzora, köszönjük a magyar vállalat támogatását, és úgy készülünk, hogy hosszú időre Opus Arénának hívják majd a stadiont – fogalmazott az ünnepélyes aláírás után Szakály Ferenc klubelnök. – Az új stadion és a területen fekvő további létesítmények megalapozzák azokat a sikereket, amelyeket szilárd meggyőződésünk szerint a közeljövőben elérünk. Sokéves várakozás után végre az eszéki szurkolók generációinak álma vált valóra az új stadionnal, amely nem csak az eszékiek, hanem a térség büszkesége is lehet.”

A mérkőzés előtt köszöntötték Mészáros Lőrincet, a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elnökét, a klub korábbi tulajdonosát, aki cégén, a Mészáros és Mészáros Kft.-n keresztül mezszponzorként továbbra is támogatja az eszéki egyesületet.

Fotó: Dömötör Csaba

A meccsen az Osijek és a Puskás Akadémia 1-1-re végzett egymással.