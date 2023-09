"Fáj, de a remény hal meg utoljára" – Michael Schumacher fia kiöntötte a lelkét

A hétvégi Szingapúri Nagydíjjal együtt már csak nyolc versenyhétvége van hátra a Forma–1 idei szezonjából. Vészesen fogy tehát Mick Schumacher ideje, hogy csapatot találjon magának, ahol nem tesztpilótaként (mint most, a Mercedesnél), hanem versenyzőként számítanak rá a 2024-es világbajnoki sorozatban. A hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 24 éves fia nem kerget hiú ábrándokat, de még nem is adta föl az álmát.

Fotó: AFP

A remény hal meg utoljára. Amíg el nem kel az összes hely, van esélyem.

Ráadásul az utóbbi két-három évben láthattuk, hogy a dolgok akkor is változhatnak, ha élő szerződésről van szó. Ezért aztán hiba lene feladnom a reményt. Természetesen ettől függetlenül, párhuzamosan gondolkodom a B-tervemen is. Nem tűztem magam elé fix dátumot, ami után azt mondanám, hogy oké, akkor most abbahagyom. Továbbra is a Forma–1 az álmom, és ezt az álmot a szívemben őrzöm

– mondta a német sporthírügynökségnek a "kis Schumi". Utóbbiról csak akkor hajlandó bármit elárulni, ha végül nem jut versenyzői státuszhoz.

Már csak négy szabad hely maradt a jövő évi mezőnyben: kettő az AlphaTaurinál és egy-egy az Alfa Romeónál és a Williamsnél. Előbbi fiókcsapatként a Red Bull utánpótlásprogramjából válogat, az Alfánál szinte biztos a kínai Csou Kuan-jü szerződésének meghosszabbítása. Vagyis Schumacher fiának egyetlen esélye a brit istálló, amelynél nem is rosszak a lapjai, hiszen éppen a Mercedes látja el motorokkal, csapatfőnöke pedig az a James Vowles, aki a német pilótát protezsáló Toto Wolff korábbi beosztottja.

– Természetesen fáj, hazudnék, ha azt mondanám, hogy tetszik. Autóversenyző vagyok, az egyetlen, amit igazán akarok: nyerni. De szembe kell néznem a realitással, tovább dolgozni és továbbra is igyekezni minél többet megmutatni a tudásomból. Egy topcsapatnál dolgozva még szimulátoron is, sokat tanultam, jobb lettem. Az igazi Micket még nem láttátok – jelentette ki Mick Schumacher.