3 milliárdot spórolt meg a Fradi: micsoda átigazolások!

A francia Ismail Aaneba szerződtetésével zárult a Ferencvárosnál a nyári átigazolások sora. Érdemes egy pillantást vetni a magyar bajnokcsapat transzfereire, márcsak azért is, mert az Üllői úton most tényleg nagyon odafigyeltek a részletekre - hívja föl a figyelmet az Origo.

A 23 éves lett Makreckis (középen) a bolgár Pirintől érkezett a Fradihoz / Fotó: MTI

Hat játékos is úgy került a zöld-fehérekhez, hogy értük nem kellett a klubnak fizetnie, s ennek a hat focistának a piaci értéke csaknem 8 millió euró, azaz közel 3 milliárd forint.

Az ingyen igazolt Fradi-focisták becsült értékei: Ibrahim Cissé (francia) 1,8 millió euró Mohamed Ali Ben Romhane (tunéziai) 2,7 millió euró Cebrail Makreckis (lett) 350 ezer euró Tosin Kehinde (nigériai) 750 ezer euró Halmai Ádám (magyar) 300 ezer euró Ismaïl Aaneba (francia) 2 millió euró (Forrás: Transfermarkt)

Az új igazolások közül Cissé, Makreckis és Romdhane már be is bizonyította, mennyire remek vétel volt, amikor a Fradi leigazolta őket. A hat új játékosra az ősz folyamán nagy feladatok várnak, hiszen a Fradi a magyar bajnokság és kupa mellett a Konferencia Ligában is szerepel.