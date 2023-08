Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Hosszú Katinkának, aki vasárnap délután jelentette be, hogy megszületett a kislánya, Kamília. A háromszoros olimpiai bajnok egy fotót is megosztott a gyermekéről, amely alatt rengeteg komment jelent meg.

Gratulálok! Most kezdődnek az igazán nagy dolgok!

- üzente a kormányfő Hosszú Katinkának.