Legnagyobb támasza követte Szoboszlai Dominikot Liverpoolba

Szoboszlai Dominik július 10-én, hétfőn tért vissza Liverpoolba, kedden pedig meg is kezdte az edzéseket a 19-szeres bajnokcsapatnál. Szerdán viszont csatlakozott hozzá szerelme, Gécsek Fanni is, aki egy 24 óráig elérhető Instagram-történetet is megosztott arról, hogy már a városban van.

A 21 éves lány brunch-olni ült be egy helyi bisztróba. Nagy valószínűséggel egyetemi tanulmányai miatt egyelőre nem költözik ki a futballistához, azonban így is igyekszik majd minél több időt kettesben eltölteni szerelmével, emellett pedig minden bizonnyal a házválasztásból is kiveszi majd a részét. Marketing tudását akár Angliában is remekül tudja hasznosítani.

Gécsek 10 éves korában döntött úgy, hogy versenyszerűen teniszezni kezd, a tehetsége pedig meg is volt a sportághoz, 15 éves kora óta gyakorlatilag körbeutazta a világot a különböző tornákon való részvételért. Jelenleg azonban már nem profi szinten űzi a teniszt, a hangsúlyt inkább a tanulmányaira és a modellkarrierjére fektette.

Szoboszlaival 2020-ban ismerkedett meg, a lány állítólag a TikTokon írt rá a futballistára, ezután kezdtek el randizni. Idén májusban bejelentették, hogy bővültek, lett egy maltipoo fajtájú kiskutyájuk, akit Milónak neveztek el. Múlt héten pedig, július 6-án komoly évfordulót ünnepeltek, ugyanis három évvel ezelőtt, ezen a napon jöttek össze.

Gécsek rendszeresen látogatta Ausztriában és Németországban is Szoboszlait, könnyen lehet, hogy a Liverpool első hazai meccsét is élőben tekinti meg a Bournemouth ellen, augusztus 19-én.