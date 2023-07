Dúsgazdag családé volt: ebben a luxusvillában vette feleségül a meseszép színésznőt Szalai Ádám

Két hete gyökeresen megváltozott Szalai Ádám élete, a labdarúgástól hivatalosan is visszavonult korábbi csatár feleségül vette szerelmét, gyermeke édesanyját, Krista Tchernevát. Az eseményről már számos hír megjelent, ott volt a lakodalomban például Marco Rossi szövetségi kapitány is, Szalaiékat pedig a korábbi miniszter, Balog Zoltán adta össze. Ádámékkal ott volt kislányuk, Efimia Anna is, aki augusztusban lesz egy éves.

Az esküvőről készített fotók alapján most az is kiderült, hogy pontosan hol is volt a jeles nap. Toszkána egy kisvárosában, Montaléban található a Villa Castello Smilea luxusvilla, amely a középkorban egy dúsgazdag helyi család erődítménye volt. Erre emlékeztet az épület oldalán található két nagy torony is. Az épületben található a városi könyvtár, valamint kiállításhelyszín is. A villát eseményekre lehet kibérelni lakosztályokkal. Az esküvőről készített videót elnézve a helyszínen az esemény alatt csak a násznép volt jelen, más vendégek nem szálltak meg a villában.

Szalai és a nála 12 esztendővel fiatalabb, 24 éves lány 3 éve találtak egymásra. Kapcsolatukat sokáig nem verték nagy dobra, mígnem másfél évvel ezelőtt Szalai egy bázeli gólörömmel jelezte, édesapa lesz.