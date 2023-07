Nem hiszed el, hol tűnt fel Széphalmi Juliska és Tücsi

Az atlétikai világbajnokság csapata is elindult a hétvégi Balaton-átevezésen. A vb hajóban a világverseny szervezőivel együtt húzta a lapátot Széphalmi Juliska és Aryee Claudia Dedei „Tücsi” is, akik atlétika rajongóként örömmel vettek részt a vízi kihívásban, hogy ezzel is népszerűsítsék az augusztusi vb-t.