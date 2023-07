Nem a Magyar Nagydíj volt az első: Lando Norris miatt mindenhol veszély leselkedik a trófeákra – videó

Lando Norris garantáltan emlékezetessé tette sokaknak a Magyar Nagydíj végét: a második helyezett ugyanis az ünneplés hevében a dobogóhoz csapta a méretes pezsgő talpát, amit kapott, hogy jobban kilövelljen az ital, azzal azonban aligha számolt, hogy emiatt a Herendi által készített trófea a földre hullik és letörik belőle egy darab. Pedig épp így történt.

Norris túlzásba vitte az ünneplést... ismétFotó: NurPhoto via AFP

Mint kiderült, nem is olyan meglepő és váratlan, ami történt – olyannyira nem, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy Lando Norris legközelebb almalevet kapjon pezsgő helyett. A McLaren pilótája ugyanis rendszeresen így ünnepel, és emiatt már nem egy trófea került veszélybe. Hogy mennyire jellemzőek rá a vasárnap is látottak, azt jól példázza, hogy már egy összeállítás-videó is készült a "trófeák réméről".