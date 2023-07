Jön a Tippmix Minifoci Magyar Kupa-döntő: legendás elődök és a kispálya királyai

Szilasi és Barátai – az MK egyik nagy esélyese

A csapat ezen a néven már a 2000-es évek elején is szerepelt a miskolci teremfoci bajnokságokon, akkor még a csapatvezető, Szilasi Milán édesapja vezette. A jelenlegi csapatot 2018-ban kezdte el építeni, a Kaminokupa által szervezett Panoráma Ligában szerepeltek, majd a helyszín közelsége miatt a Bakancsos utcában is megfordultak. 2021 óta a Sori Liga állandó résztvevői. Ezalatt a Panoráma Ligát kétszer, a Bakancsos utcai bajnokságot háromszor nyerték meg, míg a tavaszi bajnoki cím a hatodik volt a Sori Ligában. A csapat nagy része nagypályán is focizik, a keretből öten is a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei másodosztályban szereplő Megyaszó KSE csapatát erősítik.

„Az első minifocis kupánk a 2019-es Pünkösd Kupa volt, ahol remek csapatokat megelőzve végül a második helyen zártunk az Ecece mögött. Azóta is aktívak vagyunk 2021-ben negyedik helyen végeztünk a Magyar Bajnokságban, amivel kijutottunk az olaszországi Bajnokok Ligájára, ahol a negyeddöntő jelentette a végállomást. Tavaly a hajdúszoboszlói Euro Cup-ra kvalifikáltuk magunkat, sajnos itt is a legjobb nyolc volt vége, büntetőrúgásokkal maradtunk alul román ellenfelünkkel szemben. Idén megnyertük az első alkalommal megrendezett Egyetemisták Minifutball Kupáját, amivel indulási jogot szereztünk a szeptember végén megrendezésre kerülő Euro Team Cup-ra” – mondta Szilasi Milán, a Szilasi és Barátai csapatvezetője.

Hozzátette, baráti társaságról van szó, szeretnek együtt focizni, de nyilván ez is költségekkel jár (nevezési díjak, mezek). A kezdetek óta számíthat Kaposi Dániel segítségére és az elmúlt három évben Csernyiczki Zoltán is mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban szerepelhessenek.

„Bizakodva várom a nyolcas döntőt, annak ellenére is, hogy a Budapest bajnokságon két nagyon fontos játékosom – Nádasi Kornél és Kocsi Henrik – is súlyos sérülést szenvedett. Célunk idén is az európai indulás, így ebben rendkívül erős mezőnyben is szeretnénk elhódítani a kupát”

– tekintett előre a vasárnapi döntőre Szilasi Milán.

Lázár Lovaspark – elképesztő elődök

A több korábbi nagypályás ikon mellett sikeres futsal- és minifoci játékosok szerepelnek a baráti társaságban, amelynek az alapítója, a csapatvezető Prof. Dr. Fehér Károly c. egyetemi tanár. A csapat Mező FC néven 1980-ban alakult.

A jogelőd Madridban ,az I. Kispályás Bajnokcsapatok Európa Kupáján bronzérmet nyert. Az együttes eredményei alapján Magyarország legjobbjai közė tartozik. A magyar és a nemzetközi labdarúgás kiemelkedő személyiségei

Zámbó Sándor, Bognár György, Urbán Flórián, Mészöly Géza, Juhár Tamás egykor a Lázár Lovaspark csapatában játszott és öregbítette az együttes jó hírét. Ők közel 180-szor játszottak a magyar nemzeti válogatottban.

A 2010-ben újjáalakult csapat mintegy 100 mérkőzésen - hármat kivéve, amikor a döntőben büntetőkkel maradt alul - veretlen maradt. Több korábbi nagypályás-, olimpiai-, futsal-és minifoci nemzeti válogatott is tagja a csapatnak.

Nem a véletlen műve, hogy szinte mindenkinek ismerős a Lázár Lovaspark neve az országban, ki ne ismerné ugyanis a Lázár fivéreket. Lázár Zoltán kilencszeres fogathajtó világbajnok, míg Lázár Vilmos 12-szeres kettesfogathajtó-világbajnok.

"Kiválóan szervezett sorozat a Magyar Kupa. Tényleg minden igényt kielégít. Már a selejtezőben is nagyon sok jó csapat és játékos volt. Nagy siker, hogy bekerültünk a döntőbe. Ha egy kicsit összeszokottabbak lettünk volna a selejtezőben, akkor a győzelem is meglehetett volna, de nagyon jó csapattól kaptunk ki a fináléban.

Nagyon boldogok vagyunk és készülünk a július 16-án megrendezésre kerülő döntőre"

- mondta Prof. Dr. Fehér Károly csapatvezető, aki a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar Lovas Szövetség kommunikációs igazgatója, elnöki főtanácsadója.

07.16. vasárnap: Döntő, Csepel

A finálé résztvevői:

- SZPCDSE-ECECE

- H-Terasz

- Szilasi és Barátai

- Lázár Lovaspark

- Todor Pet Bau Team Kft.

- Futottak Még

- Airnergy

- H.O.P.E.

A csoportbeosztások:

A-csoport:

H-Terasz

Lázár Lovaspark

Szilasi és Barátai

SZPCDSE-ECECE

B-csoport:

H.O.P.E.

Futottak Még

Todor Pet Bau Team KFT

Airnergy FC

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa-döntőre (Csepel Hungary Club 94 SE pálya, 1213, Budapest, Szentmiklósi út 1.) minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, az egész napos eseményre a belépés ingyenes!

Májusban elindult a minifoci teljesen új versenysorozata, a Tippmix Minifoci Magyar Kupa, amelynek minden állomásával kiemelten foglalkozik majd az Origo! A kupasorozat nagydöntőjét élőben követhetik majd nyomon az Origón!