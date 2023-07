Teljesült az álom, kétszer fogadja a Fradit az NB I újonca

Két év szünet után jutott fel ismét a labdarúgó NB I-be a Diósgyőr. A miskolci együttes sikere azt is jelenti, hogy egészen biztosan nőni fog a magyar élvonal átlagnézőszáma, különösen azért, mert a DVTK kétszer is otthonában fogadhatja a bajnoki címvédő Ferencvárost. Sántha Gergely klubelnök az Origónak adott interjújában elárulta, titkon remélték, hogy kétszer is vendégül láthatják a címvédő Ferencvárost.

Sántha Gergely Fotó: DVTK

– Pont a sorsolás előtt a kollégákkal arról álmodoztunk, hogy hátha most sikerül kétszer idehozni a Fradit. Ez most összejött. Szinte biztos vagyok abban, hogy a Fradi elleni két mérkőzés teltházas lesz. Egyben nagy show is. Igazából azt szoktuk mondani, hogy ténylegesen telt ház csak olyan csapat ellen tud lenni, ahol van komoly vendégszurkolói részvétel is. Azzal, hogy feljutottunk az NB I-be, mindenképpen növekedni fog az átlagnézőszám. Nyilván ez összefügg a csapat szereplésével.

Újoncként a biztos bennmaradás a célja a DVTK-nak.

– A DVTK-nak ez az idény mindenképpen arról szól, hogy biztosítsuk be a stabil helyünket az NB I-ben. Félelmetesen motivált és nyerni akaró szakmai stábunk van, akár a sportigazgatóra, Bajusz Endrére gondolok, akár a vezetőedzőnkre, Szergej Kuznyecovra.

Július 22-én a DVTK és az FC Kosice felkészülési mérkőzést játszik. Szombaton élő stream közvetítés lesz az Origo sporton erről a mérkőzésről.

– Mindkét csapat számára nagyon fontos. Nyilván ez egy edzőmérkőzés, tehát komoly következtetéseket nem vonnék le majd az eredményből.