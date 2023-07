Csoda a vb-n: a stadionból megy az oltár elé a magyar sportoló

A budapesti atlétikai világbajnokság egyik magyar szempontból legjobban várt száma lesz a férfiak kalapácsvetése. Ott Halász Bence akár a dobogó tetejére is állhat, de rajta kívül Rába Dánielnek is emlékezetes lehet a viadal.

Dánielnek szó szerint emlékezetes lesz a hétvégéje. Szombaton versenyez, vasárnap pedig oltár elé viszi szerelmét.

Előfordul, hogy időnként sírhatnéka van az embernek, és azért remélem is, hogy a vb-n lesz rá okom, hogy kiengedjek egy-egy örömkönnyet. Vagy ha ott nem is, akkor majd másnap, az esküvőmön

- mondta az Origónak Rába, akinek a násznép egy része is a stadionban szurkol majd.

- Nagyon várom az esküvőt, teljesen rápörögtem a szervezésre. Már gyerekkoromban is apafigura akartam lenni, édesapám nagy példakép a számomra, mert nemcsak jó apa, hanem jó férj is. Ezért gyerekkoromban sem az anyagiak megszerzése hajtott, hanem a család gondolata. Emiatt is szeretném saját magam és mindenki számára emlékezetessé tenni az esküvőt, próbálom a lehető legtöbbet kihozni ebből is. Sok mindent én intézek, de ez nem vesz ki semmit a felkészülésemből.

A világbajnokságot augusztus 19. és 27. között rendezik.

