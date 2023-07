Kovács István elárulta, ez lesz a budapesti atlétikai vb egyik legnagyobb különlegessége

Kilenc napon át, augusztus 19. és 27. között a világ legjobb atlétái mérik össze az erejüket az impozáns Nemzeti Atlétikai Központban, amelynek futópályáját a vb rajtja előtt magyar hírességek is kipróbálhatták egy különleges esemény keretében. A sztárok 800 méteres síkfutáson mérték össze erejüket.

Fotó: FOTO:ZSIGMOND LASZLO

– Bár csak két kört futottunk a pályán, de jó volt kipróbálni ezt a csodálatos stadiont. Nagyon vártam, hogy bejöhessek már ide, mert csak kívülről láttam még, illetve az országos bajnokságról láttam róla videókat – nyilatkozta az Origónak Kovács-Garami Katalin, akinek sikerült kvalifikálnia magát a maratoni táv versenyére.

Én tényleg azt mondom, hogy ennek a világbajnokságnak az egyik legkülönlegesebb története az, hogy egy 44 éves, kétgyermekes anyuka élete első válogatottságán képviselheti a magyar nemzetet, ez egy fantasztikus dolog

– mondta büszkén Katalin férje, Kovács István.

Lubics Szilvia hétszeres spartathlon győztes ultrafutó is részt vett a 800 méteres futáson, és utólag elárulta, hogy a teljesen más igénybevétel miatt egy hosszútávfutó is könnyen elfáradhat a rövid távokon. – Nagyon tempófüggő az, hogy mit jelent 800 méter, még 400 méterbe is könnyen bele lehet pusztulni egy magam fajta futónak. Nem vagyok gyorsfutó és ritkán futok ilyen távot – mesélt tapasztalatiról Lubics Szilvia, aki aztán elárulta, miért imádja a sportolást:

Meg kell tapasztalni azt az érzést hogy valami kikapcsol, hogy nem kell túlgondolni dolgokat, egyszerűen csak élvezni azt, hogy mozgunk. Ha valaki ezt megérzi, akkor ott tud maradni bármilyen sportban.

