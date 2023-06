Megszakad a szív: ezt kérte mindenkitől az elhunyt Szvoboda Bence családja

Barátai, sporttársai és tisztelői gyűltek össze a fiatalon elhunyt motoros, Szvoboda Bence otthona előtt hétfőn este a kaposvári Reményik Sándor utcában - számolt be róla a Kaposvár Most. A portál szerint az emlékezők mécsessel és egy-egy szál virággal érkeztek. A család nevében Nagy Norbert, a sportoló sajtós kollégája előbb megköszönte meg azt a szeretetet, amit az utóbbi egy hétben kaptak. Mint mondta, nem is gondolták, hogy Bencét ennyien szeretik és tisztelik.

A család nevében felszólalt sajtós azt kérte a jelenlévőktől, ne búcsúzzanak Bencétől, mert örökké velünk marad.