Váratlan fordulat, közbeszólt a Manchester City: Szoboszlai ebben a klubban folytatja

"Szoboszlainak most maradnia kell" – jelzi már címében a Bild, hogy fordulat állt be Szoboszlai Dominik ügyében. Az RB Leipzig magyar futballsztárja hónapok óta lebegteti az esetleges nyári átigazolását, leginkább az angol Newcastle United vevő is lenne rá. Csakhogy a németországi csapattársát, Josko Gvardiolt minden jel szerint a posztján világrekord összegért kivásárló Manchester City keresztbe tesz a terveknek.

Szoboszlai nyakában Gvardiol: a horvát álomszerződése tesz keresztbe az övének? Fotó: AFP

A ballábas horvát védőt 100 millió euróért (37 milliárd forint) vinné Pep Guardiola, a BL-győztes, angol bajnok és kupaelső City menedzsere. Ettől még a Szarkák megszerezhetnék Szoboszlait a szerződésében rögzített 70 millió eurós (26 milliárd forint) kivásárlási árért, csakhogy ők ebből alkudnának – a lipcsei vezetők viszont a Gvardiol-transzfer után nem érdekeltek az árleszállításban.

A Bild megfogalmazása szerint mindezek tudatában "Szoboszlainak mindenképpen maradnia kell" jelenlegi csapatában. Ezt erősíti, hogy a lapnak egy informátor megerősítette: a klubon belül minden érdekeltnek világossá tették, hogy nem engednek a kelendő magyar középpályás gigászi árából.

Ezzel párhuzamosan, angol sajtóértesülés szerint a Newcastle inkább az olcsóbb megoldást választja, és a Leicester játékosát, James Maddisont szerződteti.