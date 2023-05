Nem hiszed el, hol tűnt fel Növényi Norbert

Növényi Norbert igazi polihisztor. Az olimpiai bajnok birkózó számos küzdősportban jeleskedett már, de a művészetekben is otthonosan mozog. Évtizedek óta szerepel színészként, de azt nem mindenki tudta róla, hogy verseket ír, sőt, tervezi egy verseskötet megjelentetését is.

Fotó: Bencsik Ádám

Növényi korábban már írt egy önéletrajzi könyvet, de kellő alapanyag van egy verseskötethez is.

- Amikor a Gór Nagy Mária nevével fémjelzett színitanodába jártam, többen is voltak, akik megszerettették velem a verseket. Aztán eltelt jó pár év, és a 2010-es években, amikor sok problémám adódott, én is elkezdtem írogatni. Egyszer megkérdezték, hogy ezeket miért nem osztom meg másokkal, mivel kedvezőek voltak a visszajelzések - mondta a beol.hu-nak Növényi Norbert, akivel termékeny költő, megesik, hogy naponta 3-4 verset is ír.

Amikor a családtagjai nyugovóra térnek, főleg a filozofikus, az élet értelmét kereső gondolatok kerülnek nála előtérbe. De megesik, hogy út közben támad ötlete, ilyenkor igyekszik gyorsan a szavait diktafonra felvenni, majd azokat később papírra veti, és befejezi a költeményét. Úgy véli, jobb, ha például a fájdalmát, a dühét így fejezi ki.

Növényi a lapnak arról is beszélt, noha 1980-ban, Moszkvában olimpiai bajnok lett, nagy fájdalma, hogy a bojkott miatt nem utazhatott az 1984-es los angelesi játékokra.