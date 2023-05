Letérdelt a focista a kezdőkörben, lánykérés a magyar focipályán

Róth István napokig szervezte, sőt be is jelentette előre, hogy a vasárnapi meccsen meglepetéssel készül családjának és barátnőjével. Az NB III-as Balatonfüred labdarúgója nem véletlenül hívta el kedvesét, Bánhelyi Nórát a Nagykanizsa elleni meccsre. Sőt, talán a lány sejtette is, hogy mi vár rá. A meglepetés természetesen a lánykérés lett.

- Megpróbáltam a legnagyobb titokban szervezni az eseményt – mondta a labdarúgó a Veol.hu-nak. – Remélem, hogy a sejtésen kívül másra nem derült fény.

Fotó: Pesthy Márton

Nóra egyébként szintén sportoló, az NB II-as Ajka együttesében kézilabdázik. Emellett Noszlopon tanít, pedagógus asszisztens, ugyanakkor kézilabda edző is, kisgyerekeket treníroz.