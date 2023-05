Járhassunk ingyen focimeccsre! De mit szól ehhez a Fradi és a többi NB I-es klub?

Ha beválik, új korszakot nyithat a profi labdarúgásban a Fortuna Düsseldorf kísérlete. A német Bundesliga másodosztályának jelenlegi hatodikja forradalmi elképzeléssel jutna föl az élvonalba. A következő szezonban legalább három meccsén teljesen ingyen engedi be a szurkolókat (a vendégcsapat drukkereit is) a stadionjába, és ezt később minden hazai mérkőzésére ki akarja terjeszteni. A Bors megkérdezte az NB I-es csapatokat, mit szólnak a topligás sztárkluboknál is érdeklődéssel kísért projekthez.

Ingyen focimeccs? A szurkolók garantáltan örülnének neki mindenütt! Fotó: Szabolcs László / Ripost

A düsseldorfi klubvezetők a jelenlegi 25-27 ezer körüli átlagnézőszám helyett kétszer annyi, 54 ezres teltház támogatásával jelentős teljesítményjavulást, sőt feljutást várnak a csapatuktól. A kieső jegy- és bérletbevételt a stadiont tulajdonló önkormányzat és az akciót már eddig is 45 millió euróval (17 milliárd forint) pénzelő szponzorok mellett a büfék és ajándékboltok várhatóan megugró forgalmából gazdálkodnák ki. Persze a puding próbája az evés, az ingyenmeccsek fenntarthatósága is a gyakorlatban dől majd el. A németek úttörő projektjének (Fortuna für alle – azaz "A Fortuna mindenkié") kifutását mindenesetre az élvonalbeli nagyobb klubok is kíváncsian figyelik. Mi pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar csapatoknál mit szólnak az ötlethez.

Fradi: kell a jegybevétel

A bajnoki címét megvédő, ráadásul a legnagyobb (mintegy 10 ezres) átlagnézőszámmal büszkélkedő Ferencvárosnál mindjárt speciális a helyzet. A Groupama Arénát a Sportfive marketingügynökség magyar leányvállalata üzemelteti, így a klubtól odairányítottak minket a kérdésünkkel.

– Az FTC-vel kötött piaci alapú szerződés alapján a Sportfive Hungary Kft. nem tud lemondani a jegyértékesítésből származó bevételekről – válaszolta megkeresésünkre a sportmarketing-ügynökség.

Kispest: dübörög a közösségépítés

A hazai nézőszámok tekintetében 4 ezerrel kiesőjelöltként is harmadik Budapest Honvéd válaszában hangsúlyozta: már most is kiemelten kezelik a közösségépítő kampányt, még ha a teljes ingyenesség egyelőre nem is szerepel a kispesti klub tervei között.

– Mivel számunkra is kiemelt projekt a közösségépítés, ezért érdeklődéssel és pozitívan tekintünk minden olyan kezdeményezésre, amely a szurkolók elköteleződését segíti, hogy a drukkerek, a klub, a támogatók egy családot alkossanak. Idén tavasszal indítottuk el a kampányunkat, amely keretében belül (egyedülálló módon) a 14 éven aluli gyerekek ingyen jöhetnek a hazai meccseinkre, környékbeli iskolákkal, alapítványokkal, sportszervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, és büszkén mondhatjuk, hogy kezdeményezésünk pozitív fülekre talált. Tavasszal 4 ezer fölé emelkedett az átlagnézőszámunk, a Kecskemét ellen több mint 5, míg az Újpesttel szemben több mint 6 ezren voltak a lelátókon, ami az ajándékboltunk és a büfék forgalmára is jótékony hatással volt. Ráadásul a csapatnak is sokkal jobb ilyen közegben, ennyi néző előtt pályára lépni, a gyerekek számára pedig hatalmas élményt jelent egy-egy mérkőzés. A jegy- és bérleteladásokból származó bevétel szerepel a klub költségvetésében, a teljes ingyenességet jelenleg nem tervezzük, de a jövőben is szeretnénk folytatni a kispesti közösséget építő kampányunkat – közölte a Honvéd.

Zete: egymást érik az akciók

A 2500-as átlagnézőszámával az NB I középmezőnyéhez tartozó, Magyar Kupa-győztes ZTE-nél is sikerrel futnak hasonló, bár nem általános érvényű akciók.

– Rövid távra vonatkozóan a ZTE FC korábban is élt hasonló promóciókkal, hisz bérletes szurkolóink ingyenesen látogathattak ki a hazai kupamérkőzés(ek)re, vagy épp a Zete Fiesztára, amikor az AC Milan fogadtuk. Mindemellett, áprilisban két mérkőzésünk is ingyenesen látogatható volt diákoknak, nyugdíjasoknak, illetve a normál jegyek tekintetében is volt a múlt hónapban egy aktivitásunk, amikor egy jegy áráért két hazai találkozóra látogathattak ki szurkolóink. Hosszú távra vonatkozóan pedig – a futballvilág nagy részével egyetemben – érdeklődve figyeljük a düsseldorfi kezdeményezést és annak hatásait – reagált a felvetésre a zalaegerszegi klub.