Eldől Dárdai sorsa, már építi a jövőt a Herthánál

Dárdai Pál mindenképpen marad a Hertha BSC alkalmazásában, de arról csak a hét közepén várható döntés, hogy a Bundesliga élvonalából kiesett német futballcsapat vezetőedzőjeként, vagy az utánpótlásképző akadémián dolgozik-e ezután. Egyelőre ezen kívül is sok a bizonytalanság a berlini klubnál: még az is benne van a pakliban, hogy az adósságok miatt az amatőr negyedosztályig zuhan a Hertha, a játékoskeret pedig mindenképpen jelentős átalakítás előtt áll.

Dárdai Pál mutatja az utat a Herthának, a napokban eldől, követik-e a klubvezetők Fotó: AFP

A következő szezonra mindenesetre június 26-án kezdődik a felkészülés, de a magyar klubikon már az idei utolsó fordulóban, a wolfsburgi győztes (2-1) búcsú során megkezdte a jövő építését. Dárdai számos 20 éves vagy annál is fiatalabb tehetséget pályára küldött (köztük abszolút újoncokat is), a Hertha első gólját pedig éppen 17 éves kedvence, Ibrahim Maza szerezte.

– Ibo már az U16-os korosztályban a játékosom volt. Akkoriban megmondtam neki: ha olyan lusta marad, nem viszi semmire, de olyan leírhatatlan tehetséggel van megáldva, amilyennel senki más az utánpótlásunkban. Isteni tehetség. Ezután minden nap szorgalmas volt A Hertha BSC fiatal játékosai jók, csak esélyt kell adni nekik, és persze szükség van egy kis türelemre is. Elkötelezettség, fegyelem, kellő futómennyiség, fiatalság. Ez a mérkőzés jó volt már a következő szezonra nézve. Jót tett a morálnak. Ez jó a fiatal játékosoknak – foglalta össze a tapasztalatait elégedetten Dárdai Pál.

Korábbi szövetségi kapitányunk az első vezetőedzői időszakában (2015-19) is bátran épített a tehetséges fiatalokra. Később egy befektető révén euró-százmilliókat költöttek erősítésre az addig – Bundesliga-szinten – szegénynek számító berlini klubnál. A méregdrágán összevásárolt keret és a túl földhözragadtnak ítélt, ezért leváltott Dárdai után sorjázó edzők is csődöt mondtak. A magyar edző egyszer (2021-ben) még megmentette őket a kieséstől, de már akkor figyelmeztette a klubvezetőket: túl sok az igazolás, többet kéne foglalkozni a nyugodt és szisztematikus csapatépítéssel. Nem hallgattak rá, megint távoznia kellett, most pedig már túl későn riadóztatták újra rendet tenni, harmadszor már ő is képtelen volt megmenteni a Herthát a kieséstől.

Ebből tanulva, most attól is függővé teszi a maradását a csapat élén, hogy az újonnan kinevezett klubvezetők hallgatnak-e rá a játékoskeret kialakításakor.