„Életemben többször meghaltam” – félelmeiről beszélt a sztárfocista

Az alkoholizmusával permanensen küszködő volt angol válogatott labdarúgót, az 55 éves Paul Gascoigne-t számos alkalommal kezelték kórházban, például hosszú kómából is sikerrel kikecmergett. Mostanában nem a pia miatt került az érdeklődés középpontjába, hanem egy filmsorozatban való részvételéről beszélt. Az angol futballista legenda ugyanis szerepel a „Scared Of The Dark” című új valóságshow-ban. Miután bevallása szerint korábban több életveszélyes helyzeten is átesett, ma már rettenthetetlennek vallja magát, olvasható a The Sunban.

Az említett valóságshow-ban betöltött szerepe kapcsán elmondta, már nem fél semmitől.

Pedig számos nehéz helyzetben megfordultam életemben. Az engem jól ismerők közül néhányan megjegyezték, több életem van, mint egy macskának. Volt jó pár halálközeli élményem, 36 műtéten estem át, és 18 napig kómában is voltam.

Fotó: AFP



Meglehet, a sportág történetében ismertek nála jobb, jelentősebb tudású angol futballisták, de hogy ő a legnépszerűbb, erről felmérés vall. A Newcastle, a Tottenham, a Lazio, a Rangers, a Middlesbrough és az Everton korábbi 57-szeres válogatott középpályása a Danny Dyer színész által kiötlött "Scared Of The Dark" műsorfolyamban vett részt. Nyolc hírességet nyolc napra egy koromsötét bunkerbe zártak, és ott különféle kihívásokkal szembesültek. Gascoigne mellett szerepel a show-ban a korábbi híres bokszoló, Chris Eubank Sr is. Az exfocista a Good Morning Britain című műsorban elismerte, hogy klausztrofóbiás.



A show forgatása előtt elgondolkodtam azon, nyolc sötétben töltött napot kibírok-e odabenn? Aztán egy idő után megszoktam mindent, s bár klausztrofóbiás vagyok, félek a sötéttől, de legyőztem ezeket a nehézségeket.