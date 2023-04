Óriási bajban a magyar sztár csapata, kórházi segítség kell

Az Észak Poklaként is ismert észak-franciaországi eseményen címvédőként indult Dylan Van Baarle, aki tavaly még az Ineos színeiben nyerte meg a versenyt. Idén a Jumbo-Visma csapatával versenyez, így többek között Valter Attila is a csapattársa.

☹️Además de 🇳🇱Dylan Van Baarle, también se vieron afectados en la caída en el Trouée d'Arenberg los ciclistas 🇸🇮Matej Mohoric y 🇩🇰Kasper Asgreen 🇫🇷 #ParisRoubaix #Noticiclismo #Ciclismo pic.twitter.com/aSaVhNHMkP — NotiCiclismo ➡ 🇪🇸 #Itzulia2023 (@Noticiclismo1) April 9, 2023

Van Baarle a verseny egyik kockaköves szakaszán keveredett bukásba, szúrta ki az Origo. A holland kerékpárosnak eltört a karja és a kulcscsontja is, valamint fejsérülést is szenvedett, kórházba is kellett szállítani.

Állapotáról egyelőre nem érkezett újabb fejlemény, annyi bizonyos, hogy van Baarle szerencsére nincs életveszélyes állapotban.