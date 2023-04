Óriási bajban a Hertha, Dárdai nem lesz ott a pályán a Bayern München vendégeként

Rosszul sikerült Dárdai Pál harmadik "bemutatkozó" meccse a Hertha BSC vezetőedzőjeként (hazai 2-4 a Werder Bremen ellen), és a második Bundesliga-mérkőzés sem ígér sok jót: a tökutolsó berlini futballcsapat a címvédő Bayern Münchenhez látogat vasárnap (15.30, tv: Aréna4). A bajnoki salátástálért a Dortmunddal versengő, második helyre visszacsúszott bajor sztárcsapat ellen ráadásul több játékosára nem számíthat a magyar tréner.

Nem sok jót ígér Dárdai Pálnak a Bayern elleni idegenbeli meccs: a fiára sem számíthat Fotó: Getty Images

Lapértesülések szerint az egyik fontos hiányzó éppen a régi-új Hertha-edző fia, Dárdai Márton. A 21 éves védőt a múlt héten már a szünetben le kellett cserélni egy izomsérülés miatt, amely miatt két hétre kidőlhetett. Münchenben a másik belső védőjére, az ötödik sárga lapja miatt eltiltott Marc Kempfre sem számíthat Dárdai Pál. A helyetteseik – Filip Uremovic és Agustín Rogel – mostanában nagyon bizonytalanul játszottak, előbbi például az utóbbi két alkalommal a lehető legrosszabb (6-os) osztályzatot kapta a Bildtől.

– A védekezésünk kicsit olyan, mintha az óvodában lennénk – sopánkodott Dárdai, aki most kár fiatal tehetségeket is bedobhat a mély vízbe: a 19 éves Joel da Silva Kiala és a 18 éves Pascal Klemens (ő még a negyedosztályú tartalékcsapatban is csak a múlt héten mutatkozott be) játszhat a Bayern világsztárjai ellen. Velük együtt hét tinit rendelt föl az első csapathoz a magyar szakvezető.

Rejtegeti Dárdai a titkos fegyverét

A védőkön túl a középpályás Suat Serdar is eltiltás miatt hiányzik majd a Dárdai-csapatból, míg Jean-Paul Boetius és a szélső Chidera Ejuke hetekre lesérült. A Hertha egyik legrutinosabb támadója, Sztevan Jovetics ellenben éppen felépült, de elképzelhető, hogy a magyar edző inkább megkíméli őt a müncheni meccstől. A bennmaradásért vívott harcban a berlinieknek a következő fordulókra kell összekapniuk magukat: előbb a 16. Stuttgartot, majd a 15. Bochumot fogadják az Olimpiai-stadionban, a kettő között a 11. Köln látja őket vendégül, míg a zárókörben a jelenleg 8. Wolfsburghoz utaznak.

Dárdai az extrém módon sérülékeny Joveticsben látja a potenciális nyerőemberét, ezért a Bayern ellen még pihentetheti a korábbi Manchester City-, Internazionale- és Sevilla-játékmestert, aki kevesebb mint két berlini éve alatt eddig összesen 223 napig nem volt bevethető.

A hétvégi, 30. forduló előtt (tehát öt körrel a szezon vége előtt) a biztos bennmaradástól öt, az osztályozót jelentő helytől három pont választotta el a Herthát.