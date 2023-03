„Nem fogom tisztázni magam” – Piqué alaposan odaszúrt Shakirának

Tavaly nyári szakításuk óta igencsak eltérő utat jár be Shakira és Gerard Piqué. Még előbbi olyannyira nyíltan beszél az érzéseiről, hogy két szakítós dallal is jelentkezett, utóbbi igyekszik a háttérben maradni és inkább a vállalkozásaira koncentrálni. Most azonban megszólalt az elmúlt hónapok feldolgozásáról.

"Nagyon boldog vagyok. Történtek változások az életemben, viszont képes voltam megtartani a boldogságomat"

– nyilatkozta az El Pais-nak Gerard Piqué. A 36 éves korábbi futballista azt is elmondta, hogy most már azt csinál amit akar és nem tudják őt foglalkoztatni azok az emberek, akik kritizálják új barátnője, Clara Chia Martí miatt.

„Azok az emberek ismernek csupán, akikkel törődöm és akik szeretnek engem. Senki más nem érdekel. Amikor meghalok, abban reménykedek, hogy úgy tekintetek vissza az életemre, hogy mindent elértem, amit szerettem volna.” Ezt követően pedig burkoltan ugyan, de alaposan odaszúrt Shakirának:

"Őszinte akarok lenni magamhoz. Nem szeretnék pénzt költeni arra, hogy tisztárra mossam az imidzsemet"

– utalt arra Piqué, hogy nem fog magyarázkodni a Clara Chiával viszonya miatt. „Mindenkinek felelőssége, hogy azt tegye, ami legjobb a gyerekeinek. Apaként arra fókuszálok, hogy védjem a fiaimat, ez a fő feladatom”.

Hiába azonban a kedves szavak, Sasha és Milan is édesanyjuknál, Shakiránál fognak maradni Miamiban a korábbi felügyeleti megállapítás szerint.