„Ez már nem működik” – elnök lenne a kiváló magyar kézis

2015 óta tölti be az elnöki pozíciót Kocsis Máté a Magyar Kézilabda Szövetségben, azonban a tavaly novemberben bejelentette, nyolc év után nem jelölteti magát újra. Az április 14-i választás legfőbb esélyese Ilyés Ferenc, korábbi 229-szeres válogatott, kétszeres olimpiai negyedik, négyszeres magyar bajnok, KEK- és EHF-kupagyőztes játékos. A 41 éves szakember az Origo Sport podcastjében mesélt a terveiről.

Ilyés Ferenc lehet a Magyar Kézilabda Szövetség új elnöke (Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet)

A női és a férfi válogatott számít a magyar kézilabda csúcsának, ez az, ami alapján a legtöbben megítélik a kézilabdánk minőségét

– nyilatkozta Ilyés Ferenc. – Nálunk az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon való részvétel mondhatni alap, az olimpiára való kijutás lenne a csúcs. A klubokban azonban ezeket nem mindenki érzi át.

Az elnökjelölt sokat beszélt a magyar utánpótlásrendszerről és az abban dolgozó edzők szerepéről is.

A régi poroszos edzői munka, amibe én is szocializálódtam, ez már nem működik. Óriási a lemorzsolódás az utánpótlásban, ez nagyrészt ennek is köszönhető. Fontos, hogy ennek a generációnak az igényei szerint oktassuk a gyerekeket.

Ilyés Kocsis korábbi munkáját is kiemelte, ugyanis állítása szerint az elmúlt nyolc évben sokat lépett előre a kézilabda, rengeteg gyereket sikerült bevonzani, infrastrukturális fejlesztések voltak, új csarnokok épültek, vagy újították őket fel. – Amelyik gyerek kézilabdázni szeretne, az tud is, ez pedig a jelenlegi elnökünknek köszönhető. Viszont hiába van az, hogy tarolnak a lányok, most már a fiúk is, a beválás, az átlépés a felnőtt korba, és nem csak válogatott, hanem NBI-es szintre is nagyon nehéz. Ezt a problémát kell majd megvizsgálnunk. Reménykedem, hogy találok majd olyan szakembereket, akik tudják erre a választ és el tudunk indítani egy hosszútávú projektet.

A Szeged, a Veszprém és a Tatabánya korábbi játékosa azt is elárulta, hogy a magyar BL-csapatok olyan célokat tűztek ki, amit jelenleg nem képesek teljesíteni a hazai játékososok. A klubok életébe, bár nem szeretne beleszólni, de megpróbálja összekovácsolni őket. A 2024 decemberében megrendezésre kerülő női Európa-bajnokságról jó hírrel jelentkezett:

Még nem látom át annyira a dolgokat, de szerepet fogunk vállalni a rendezésben Svájc és Ausztria mellett.

A választást április 14-én tartják. A podcast ezen a linken keresztül érhető el.