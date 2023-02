"Életében először van egyedül" - meglátogatta fiát a magyar kapuslegenda

A személyes találkozáson túl örömöt okozott a Wisla Plock 25-24-es BL-diadala a német Magdeburg ellen. Amellett, hogy a meccsen a tavaly nyáron igen súlyos sérülést szenvedett kézilabdázónk, Fazekas Gergő jól irányított, egy gólt is szerzett.

Fazekas Nándor és Fazekas Gergő Fotó: Török Attila

"A fiam a tavaly nyári súlyos vállsérülése után újra teljes erőnek örvend – nyilatkozta a Borsnak Fazekas Nándor, aki 237 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, BL-döntős, olimpiai negyedik, tízszeres magyar bajnok. - Életében először van egyedül, 19 évesen önellátásra rendezkedett be, mos, főz, takarít, vasal, szépen emberesedik, az egyedüllét pozitív irányba befolyásolja. Barátnője ezúttal nem tarthatott vele, ugyanis minden idejét lekötik tanulmányai, ügyvédnek készül."

A meccs után a magyar kapuslegenda apuka és fia felemlegette: az az igazi étel, amit odahaza együtt készítenek. Kérkedés nélkül állítják, a gulyásleves-készítésben nagymenők, Balaton-szerte ismert az ételük. Ha majd jön a nyári vakáció, a család felkerekedik, és a pölöskei-tavi horgász-paradicsomban pihen. Nándi ugyan kiváltotta az engedélyét, viszont a pecázás nem a kenyere.

Plockban szót ejtettek a magyar válogatottról is, a 190 centi magas Fazekas Gergőt ugyanis Chema Rodriguéz szövetségi kapitány már kétszer szerepeltette legjobbjaink között, és az irányító nem is vallott szégyent. Érdekes, hogy a másik, szintén súlyos sérülés után lévő légiósunk, a Paris SG-t erősítő Máthé Dominik is nemrég játszotta első tétmeccsét a világverő francia együttesben.