"Éreztem, hogy vérzik a lábam" - megkéselték a magyar sportolót

Moszkvában késelték meg Szemko Danijilt, ukrán származású magyar jégtáncost. A 2017 óta magyar színekben versenyző sportoló az orosz fővárosban tartózkodott, amikor bármi előjel nélkül egyszer csak a lábához kapott. Nem volt előzménye, nem keveredett konfliktusban, úgy szúrták meg a moszkvai metrón.

- Egy 22 milliós városban persze sok minden megtörténhet, és tömeg is volt. Fejhallgató volt a fejemen és nem is nagyon figyeltem mi történik körülöttem. Egyszer csak éreztem, hogy valami fáj a lábamban, amikor nekiütköztem egy embernek, de nem is láttam a személyt - nyilatkozta a Mandinernek a sportoló, aki először kórházba sem akart menni a sérülésével.

Szemko és párja, az orosz származású Ignateva Mariia Fotó: Guillaume Horcajuelo

Először haza akartam menni, hogy megnézzem a sebemet, de mivel a zsebemen keresztül éreztem, hogy vérzik a lábam, akkor úgy döntöttem, hogy inkább a kórházba megyek, na meg persze fájt is

- mondta Szemko, akinek a két centis mély sebét végül három öltéssel varrták össze.

A jégtáncos nem pihen, tovább készül a világbajnokságra.