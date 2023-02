Schumacher megvédheti apját, keresztbe tehet Hamiltonnak

Tavaly decemberben szerződtette a Mercedes a Forma–1 mezőnyéből kikerülő Mick Schumachert, az idei szezonban a csapat tartalékpilótája lesz a német versenyző, aki nemrég a McLarennél is megkapta ugyanezt a pozíciót. Az ezüstnyilasok 2023-ban is a George Russell-Lewis Hamilton párossal vágnak neki a szezonnak, Ralf Schumacher szerint azonban 2024-re unokaöccsének is lehet esélye a visszakerülésre, ráadásul nem is akárki helyén.

Hamiltont golyózhatja ki a Mercedestől Mick Schumacher Fotó: AFP

Tegyük fel, hogy George Russell megint gyorsabb lesz Hamiltonnál. Vajon Lewis akkor is mindenképp folytatni akarja majd a pályafutását? Izgalmas lesz erre választ kapni

– kavarta meg a lapokat Ralf Schumacher, mondanivalójának pedig van igazságtartalma. A hétszeres világbajnok Hamilton ugyanis jelenleg nem hajlandó hosszabbítani a Mercedesszel (szerződése 2023 év végéig szól), a brit mindenképpen szeretné megnézni, mennyire lesz versenyképes az idei konstrukció.

A vereséget sokszor nehezen viselő Hamiltonnak az sem tett jót, hogy új csapattársa, Russell rögtön legyőzte, a fiatal brit pole pozíciókat és futamgyőzelmet is szerzett a tavalyi szezonban, Hamiltonnak egyik sem jött össze. Ha Schumacher pedig jól teljesít a szimulátorban, elképzelhető, hogy lehetőséget kap 2024-re Russell mellett. Ezzel megvédené apja, Michael Schumacher rekordjait, ugyanis Hamiltonnak nem lenne esélye a nyolcadik vb-címre, valamint az egy csapatnál töltött leghosszabb időszakot sem tudná megdönteni.

Az idei Forma–1-es küzdelmek Bahreinben kezdődnek meg március 5-én.