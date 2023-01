Milák Kristóf és Kozák Luca győzött, megválasztották az Év Sportolóit

A legjobb férfi sportoló 2022-ben Milák Kristóf lett, aki a budapesti vizes vb-n újabb káprázatos 200-as világcsúccsal (1:50.34) győzött, majd 100-on is diadalmaskodott, a római Eb-n pedig nemcsak a két pillangószámban, hanem a 4×200-as gyorsváltóval is aranyat nyert, továbbá 100 gyorson és a 4×100-as gyorsváltóval még két ezüstérmet is szerzett.

Kozák Luca Fotó: Illyés Tibor

Az év női sportolójának Kozák Lucát választották, aki 100 méteren ezüstérmet szerzett. Emellett 2022-ben fedett pályán 60 gáton 7.92-re, szabadtéren 100-on 12.70-re javította saját rekordját.

Az Év csapata a magyar labdarúgó-válogatott lett.

Az év férfi parasportolójának Kiss Péter Pált választották, aki a halifaxi kajak-kenu világbajnokságon, a KL1 200 méteres távon nem talált legyőzőre.

Az év női parasportolója Pap Bianka úszó lett.