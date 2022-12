David Beckhamet, a királyi családot és Ronaldót is egy magyar lány fogadta Katarban

Dóra hip-hop, illetve show táncosként, valamint oktatóként keresi a kenyerét Silver Step Tánc Stúdióban és egy ismerősétől értesült róla idén szeptember végén, hogy hoszteszeket keresnek a labdarúgó világbajnokságra. Előtte sosem végzett ilyen munkát, de gondolta, hogy megpróbálja.

Előzetesen csak annyit tudtam, hogy felsőfokú angol nyelvtudásra van szükség, illetve hogy vendégfogadás lenne a dolgom, ám semmi többet magáról a munkáról. Behívtak egy állásinterjúra, de utána hetekig semmi visszajelezés nem jött, majd a semmiből közölték, hogy 4 másik magyar lánnyal együtt elnyertem az állást és utazhatók Katarba

– kezdte Dóra a történetét, aki elmondta, hogy sokáig tartott tőle, hogy valami átverés részese lesz és erotikus munkára válogatták be, de amikor a dohai ügynökség vezetőivel találkozott ott megnyugodott, hogy nem erről van szó.

Fotó: Kovácsné Doroghy Dóra - A világbajnokság valamennyi csapatának zászlóját megformázták Katarban egy óriási molinón

Kulturális különbségek

Jóval a VB kezdete előtt már kint voltunk és készültünk a munkára. Megismertették velünk a helyi szokásokat, elvárásokat és elmagyarázták, hogy mi is lesz a dolgunk, mit várnak el tőlünk.

A stadionokban a V.I.P. és V.V.I.P. páholyokba érkező vendégeket kellett fogadnunk.

Az emírről és a katari királyi család tagjairól külön „kiképzést” kaptunk, például tilos volt őket megszólítani, hozzájuk érni,

egyébként az országban nincsenek olyan szigorú előírások, mint mondjuk Szaúd-Arábiában, de úgy fogalmaztak, hogy ha kifejeznénk a tiszteletünket a helyi tradíciók iránt, akkor egyes helyeken takarjuk el a vállunkat, valamint a combunkat, így egy könnyebb sál, vagy kendő mindig nálunk volt, amikor kirándultunk, várost néztünk – fejtette ki a táncosnő.

Fotó: Kovácsné Doroghy Dóra - Ezt látták a V.I.P. páholy vendégei

Sztárok minden mennyiségben

Miután Dórának a Különösen Fontos Személyeknek fenntartott páholyban kellett dolgoznia, így szinte minden nap találkozott egy világsztárral, egy államfővel, illetve a tornán résztvevő sportolók családjaival.

David Beckhamel hozott össze a sors a legtöbbször, hiszen ő az esemény egyik arca is volt.

Egy közvetlen, szerény és mosolygós ember benyomását keltette, a korábbi brazil sztárjátékos Kaka is ilyen volt, illetve láthattam a szintén brazil Ronaldot is. A világbajnokság talán legnagyobb sztárjának, Lionel Messinek a családjához is többször volt szerencsém, a felesége és a gyermekei is ott voltak az argentinok meccsein, ugyan így láthattam a portugál Cristiano Ronaldo családját is. Emellett persze számos olyan ország államfőjével is találkoztam, akiknek a csapatai részt vettek a tornán, de olyan hírességek is megjelentek a V.I.P. páholyban, mint az Oscar-díjas színész Morgan Freeman, a rapper Tyga, vagy a francia producer és előadó, DJ Snake – sorolta Dóra.

Fotó: Kovácsné Doroghy Dóra - Ilyen és ehhez hasonló arab formavilágú ruhában dolgozott Dóra

Munka, munka, munka

Sokan gondolhatják, hogy egy ilyen álommeló nem lehet se nehéz, se fárasztó, hiszen csak mosolyogni kell és kedvesnek lenni, illetve a vendégek jegyét ellenőrizni, ám ez ennél jóval több.

A csoportmérkőzések alatt lényegében csak aludni volt időnek a munka mellett, a mérkőzések kezdése előtt már 5 órával a stadionban kellett lennünk és amíg az utolsó vendég el nem hagyta a V.I.P-et maradnunk kellett. Kimerítő volt, de mégis élveztük, hiszen éreztük, hogy egy nagyszabású, hatalmas esemény jól megtervezett és jelentős egészének lehetünk a részesei

– fogalmazott Kovácsné Doroghy Dóra.